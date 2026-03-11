Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'Ultimate Ears WONDERBOOM 4, l'altoparlante Bluetooth portatile con suono a 360°, impermeabile (IP67), resistente alla polvere e galleggiante. Offre 14 ore di autonomia, modalità Outdoor Boost e Podcast, oltre al doppio suono stereo abbinando due dispositivi. Oggi lo trovate a soli 66,49€ invece di 103,99€, con uno sconto del 36%!

UE Wonderboom 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Ultimate Ears WONDERBOOM 4 è l'acquisto ideale per chi conduce uno stile di vita attivo e ama portare la musica ovunque. È consigliato agli appassionati di outdoor, viaggiatori, sportivi e a chiunque voglia un compagno audio affidabile in vacanza, in piscina, in spiaggia o anche in doccia. Grazie alla certificazione IP67, resistenza all'acqua, alla polvere e alla capacità di galleggiare, soddisfa le esigenze di chi cerca un dispositivo robusto senza rinunciare alla qualità sonora. Il suono a 360° e la modalità Outdoor Boost lo rendono perfetto per ascoltatori che vogliono condividere la musica in ambienti aperti.

Con 14 ore di autonomia, il WONDERBOOM 4 è pensato anche per chi passa lunghe giornate fuori casa e non vuole preoccuparsi di ricaricare frequentemente. La modalità Podcast lo rende adatto anche a chi ama i contenuti parlati, garantendo voci chiare e nitide. La possibilità di collegare due altoparlanti in doppio stereo lo rende ideale per chi vuole un'esperienza sonora ancora più immersiva. A soli 66,49€ rispetto agli originali 103,99€, con uno sconto del 36%, rappresenta un'opportunità da cogliere al volo.

Ultimate Ears WONDERBOOM 4 è un altoparlante Bluetooth portatile con suono a 360°, certificazione IP67 (impermeabile, antipolvere e galleggiante), autonomia di 14 ore e raggio d'azione di 40 m. Dispone di Outdoor Boost, modalità Podcast e supporto dual speaker stereo.

Vedi offerta su Amazon