Dopo aver emozionato oltre 85.000 spettatori con le proiezioni evento di Perfect Blue e Paprika, Nexo Studios riporta sul grande schermo un altro titolo imperdibile del maestro dell’animazione giapponese Satoshi Kon: Tokyo Godfathers. Considerato uno dei film più amati e iconici del regista, il lungometraggio è un moderno classico capace di intrecciare commedia, dramma e speranza con quella sensibilità unica che ha reso Kon una voce insostituibile nel panorama del cinema d’animazione.

L’appuntamento in sala è fissato per il 24, 25 e 26 novembre, tre giornate speciali durante le quali il pubblico potrà riscoprire la magia di questo gioiello in versione restaurata, tornando a vivere sul grande schermo l’atmosfera intensa e visionaria che solo Satoshi Kon sapeva evocare. L’elenco completo delle sale sarà presto disponibile su nexostudios.it, mentre le prevendite apriranno ufficialmente dal 23 ottobre. Cultura POP è media partner dell'evento.

Una favola di Natale fuori dagli schemi

Tokyo Godfathers non è solo un film d’animazione, ma un racconto universale di umanità e seconde possibilità. Ambientato nella frenetica Tokyo della vigilia di Natale, il film segue tre protagonisti insoliti: Hana, un’ex drag queen dal cuore generoso, Gin, un uomo di mezza età segnato dall’alcol e dal rimorso, e Miyuki, una giovane ragazza fuggita di casa. Le loro vite cambiano all’improvviso quando, frugando tra i rifiuti, trovano una neonata abbandonata.

Decisi a riportarla ai genitori, i tre si imbarcano in un viaggio rocambolesco attraverso la città, fatto di incontri inattesi, coincidenze che sfiorano il miracolo e rivelazioni dolorose ma necessarie. Un’avventura natalizia che diverte, commuove e sorprende, regalando allo spettatore un intreccio di ironia e tenerezza, emozione e redenzione.

Il genio di Satoshi Kon

Prematuramente scomparso nel 2010, Satoshi Kon ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema con opere capaci di ridefinire i confini dell’animazione. Dai toni inquietanti di Perfect Blue alla visionarietà onirica di Paprika, ogni suo film ha esplorato con originalità e profondità i rapporti tra identità, realtà e immaginazione. Con Tokyo Godfathers, il regista abbandona momentaneamente le atmosfere psicologiche e surreali per abbracciare una narrazione più realistica, senza rinunciare al suo inconfondibile tocco autoriale.

Il risultato è una pellicola capace di parlare a pubblici diversi: un film che diverte con la leggerezza di una commedia, emoziona con la forza di un dramma umano e lascia nello spettatore la sensazione di aver assistito a una storia senza tempo, intrisa di calore, empatia e speranza.