One Battle After Another - scritto, diretto e prodotto da Paul Thomas Anderson, arriva in esclusiva su HBO MAX il 13 gennaio, al lancio della piattaforma nel nostro paese.

One Battle After Another guida le nomination ai Golden Globe di quest’anno con ben nove candidature, tra cui quella per Miglior Film – Musical/Commedia, e vede nel cast vincitori di Oscar, BAFTA e Golden Globe come Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall e i candidati ai Golden Globe Teyana Taylor e Chase Infiniti. Una versione di ONE BATTLE AFTER ANOTHER con la Lingua dei Segni Americana (ASL) sarà disponibile in streaming esclusivo su HBO Max, interpretata dal Deaf ASL Interpreter Otis Jones (“Godzilla vs Kong: The New Empire with ASL”, “It: Welcome to Derry with ASL”) e diretta da Giovanni Maucere (“Superman with ASL”).

Di cosa parla One Battle After Another?

Il rivoluzionario in declino Bob (DiCaprio) vive in uno stato di paranoia da sballo, sopravvivendo lontano dalla civiltà con sua figlia Willa (Infiniti), giovane vivace e indipendente. Quando il suo nemico di lunga data (Penn) riemerge dopo 16 anni e lei scompare, l’ex radicale si affanna per trovarla, con padre e figlia che affrontano le conseguenze del suo passato.

Anderson dirige il film da una sua sceneggiatura. I produttori sono i candidati all’Oscar e al BAFTA Adam Somner e Sara Murphy e Anderson; Will Weiske è il produttore esecutivo. Il team creativo dietro la macchina da presa include diversi collaboratori abituali di Anderson, tra cui il direttore della fotografia Michael Bauman, la scenografa candidata all’Oscar e vincitrice del BAFTA Florencia Martin, il montatore candidato al BAFTA Andy Jurgensen, la costumista Premio Oscar e BAFTA Colleen Atwood, la direttrice del casting Cassandra Kulukundis. Le musiche sono firmate dal compositore candidato all’Oscar e al BAFTA Jonny Greenwood.