Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile per il SteelSeries Aerox 5 Wireless, il mouse gaming ultra leggero da soli 74g con protezione IP54, sensore 18k CPI e autonomia fino a 180 ore. Perfetto per FPS, MOBA e Battle Royale, offre 9 pulsanti programmabili e connettività Bluetooth/2,4 GHz. Attualmente disponibile a 74,99€ con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 149,99€.

SteelSeries Aerox 5 Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il SteelSeries Aerox 5 Wireless è il mouse ideale per i gamer competitivi che cercano prestazioni elevate senza compromessi. È particolarmente consigliato a chi gioca a titoli FPS, MOBA e Battle Royale, dove la velocità di risposta e la precisione sono fondamentali. Grazie al suo peso di soli 74 grammi e al sensore TrueMove Air da 18k CPI, soddisfa le esigenze di chi vuole un controllo assoluto durante le sessioni di gioco più intense.

Con una batteria da 180 ore e la connessione wireless a 2,4 GHz senza lag, questo mouse è perfetto anche per i gamer più esigenti che non vogliono preoccuparsi dei cavi. La protezione IP54 lo rende adatto a chi usa il mouse in ambienti meno protetti, mentre i 9 pulsanti programmabili accontentano chi desidera una configurazione personalizzata. Oggi disponibile al 50% di sconto su Amazon a soli 74,99€, è un'occasione imperdibile per chi vuole un top di gamma a metà prezzo.

Lo SteelSeries Aerox 5 Wireless è un mouse gaming ultra leggero da 74g con scocca forata, sensore TrueMove Air da 18.000 CPI, 9 pulsanti programmabili, protezione IP54 e autonomia di 180 ore in wireless a 2,4 GHz o Bluetooth 5.0.

Vedi offerta su Amazon