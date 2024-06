Speaker Sony ULT FIELD 7 a 338€: portatile e impermeabile!

State cercando una cassa portatile Bluetooth per ascoltare la vostra musica preferita all'aperto? Amazon presenta oggi un'offerta sullo speaker Sony ULT FIELD 7 al prezzo eccezionale di soli 337,99€ invece dell'originale di 398€, consentendo un risparmio del 15%. Questo altoparlante wireless unisce prestazioni audio superiori grazie ai suoi componenti di alta qualità. Impermeabile, con batteria di lunga durata e ricarica rapida, è perfetto per qualsiasi situazione e avventura.

Speaker Sony ULT FIELD 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker Sony ULT FIELD 7 si rivela una scelta ideale per gli amanti della musica che non vogliono rinunciare a un'esperienza sonora di alta qualità, sia in casa che all'aperto. Grazie alla sua portabilità e alla resistenza all'acqua IP67, questo altoparlante è perfetto per chi desidera godersi la propria playlist preferita in spiaggia, in campeggio o durante un barbecue in giardino. Inoltre, con le sue 30 ore di autonomia e la ricarica rapida, è l'accessorio ideale per chi è sempre in movimento.

Grazie ai suoi due altoparlanti X-Balanced, accompagnati da due tweeter e due radiatori passivi, offre una potenza sonora e bassi profondi di incredibile definizione, mantenendo un suono cristallino anche ai volumi più elevati. L'innovativo pulsante ULT permette di intensificare i bassi secondo le preferenze personali. È dotato di luci LED e ingresso per microfono o chitarra: perfetto per ogni occasioni, da una serata tra amici a un'avventura all'aria aperta.

In offerta a 337,99€ scontato dal prezzo originale di 398€, lo speaker Sony ULT FIELD 7 rappresenta una scelta eccellente per chi non vuole compromessi sulla qualità audio. Se cercate un'esperienza sonora superiore abbinata a grande versatilità, questo dispositivo è la soluzione ideale. La sua resistenza all'acqua e la batteria a lunga durata vi assicureranno divertimento continuo in qualsiasi luogo.

