Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova SH Figuarts di Son Goku Blue Power Transcending Limits, action figure ispirata all’anime Dragon Ball Super e realizzata da Tamashii Nations. Una novità molto attesa nel panorama del collezionismo, pensata per ampliare ulteriormente una delle linee più apprezzate dagli appassionati di action figure giapponesi.

Son Goku Blue Power Transcending Limits - SH Figuarts

Questa nuova proposta porta sullo scaffale Son Goku nella sua iconica trasformazione Super Saiyan Blue, enfatizzandone potenza ed energia grazie a un design estremamente curato e a soluzioni tecniche evolute. Tamashii Nations ha lavorato con grande attenzione sull’estetica del personaggio, riuscendo a catturare fedelmente le proporzioni, l’espressività e la dinamicità viste nell’anime. Il risultato è una figure che unisce impatto visivo e grande giocabilità, due elementi centrali per la filosofia SH Figuarts.

Alta circa 14,5 cm, la figure è realizzata in PVC e ABS di alta qualità e integra le più recenti innovazioni della linea. Il sistema articolare avanzato consente movimenti fluidi e naturali, ideali per ricreare le pose di combattimento più spettacolari. Tra le caratteristiche tecniche spicca il Dynamic-Movable Shoulder System, una soluzione progettata per migliorare in modo significativo la mobilità delle spalle. Grazie a questo sistema, le pose risultano più aggressive, credibili e fedeli alle sequenze d’azione di Dragon Ball Super, valorizzando al massimo la natura combattiva del Saiyan.

Il comparto accessori è particolarmente ricco e pensato per offrire un’elevata personalizzazione. Nella confezione sono incluse cinque coppie di mani intercambiabili, ideali per simulare tecniche energetiche, colpi corpo a corpo e pose di caricamento. Non mancano tre volti alternativi, che permettono di passare da un’espressione concentrata a una rabbia esplosiva tipica del Super Saiyan Blue. A completare il set è presente anche una testa extra, pensata per variare ulteriormente l’aspetto del personaggio e aumentare le possibilità espositive.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Per quanto riguarda la distribuzione, Cosmic Group, partner ufficiale di Bandai per l’Italia, ha già aperto i preordini. Il rilascio della SH Figuarts di Son Goku Blue Power Transcending Limits è previsto prima in Giappone a luglio 2026, mentre l’arrivo sul mercato italiano è atteso per settembre 2026, come da consuetudine. Il prezzo indicativo comunicato è di 30,00 euro, rendendo questa figure una proposta particolarmente interessante anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo.