Il Samsung Smart TV OLED 55" QE55S85FAEXZT rappresenta l'eccellenza della tecnologia 4K con processore NQ4 AI Gen2 e tecnologia Glare Free che elimina i fastidiosi riflessi. Questo gioiello del 2025 offre un'esperienza visiva straordinaria grazie all'OLED HDR e al Motion Xcelerator 120Hz, perfetto per film e gaming. L'audio Dolby Atmos e OTS Lite creano un'immersione totale. Su Amazon trovate questo TV a 719,99€ merito di un risparmio extra di 156€, con Smart Hub e Gaming Hub integrati per accedere a tutti i vostri contenuti preferiti.

NB: ricordatevi che il prezzo finale di 720€ sarà visibile al momento del checkout grazie a uno sconto extra di 156€

Samsung Smart TV OLED 55", chi dovrebbe acquistarlo?

Questa Samsung Smart TV OLED 55 pollici è l'acquisto ideale per chi desidera portare l'intrattenimento domestico a un livello superiore senza compromessi. Vi conquisterà se siete amanti del cinema e cercate immagini straordinariamente realistiche grazie alla tecnologia OLED HDR e al processore NQ4 AI Gen2, che garantisce sfumature vivide e contrasti profondi. La tecnologia Glare Free elimina i fastidiosi riflessi, rendendola perfetta anche per ambienti luminosi, mentre l'audio Dolby Atmos e OTS Lite crea un'esperienza sonora immersiva che vi farà sentire al centro dell'azione. Con due sconti applicati insieme, il prezzo finale di 719,99€ rappresenta un'opportunità eccezionale per un TV di questa categoria.

Questo modello soddisfa perfettamente le esigenze dei gamer più esigenti grazie al Motion Xcelerator 120 Hz che assicura fluidità impeccabile, e al Gaming Hub che centralizza tutte le piattaforme di gioco in un'unica interfaccia. Le innovative funzioni AI come Click to Search e AI Mode ottimizzano automaticamente ogni contenuto, mentre Smart Hub e SmartThings vi permetteranno di gestire streaming e dispositivi smart con semplicità assoluta. Se cercate un televisore che unisca tecnologia all'avanguardia, design raffinato e versatilità per film, serie TV, sport e gaming, questa Samsung OLED rappresenta la scelta perfetta per trasformare il vostro salotto in un vero centro multimediale di ultima generazione.

Il Samsung Smart TV 55'' QE55S85FAEXZT vi conquisterà con la sua tecnologia OLED 4K e il potente Processore NQ4 AI Gen2, che ottimizza immagini e audio in tempo reale. La tecnologia Glare Free elimina i fastidiosi riflessi, mentre il Dolby Atmos e OTS Lite creano un audio surround 3D coinvolgente.

