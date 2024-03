Questa smart TV Philips 4K da 43" con Ambilight non è mai costata così POCO! SOLO 419€!

Le Offerte di Primavera di Amazon sono ufficialmente iniziate e, fino al 25 marzo, sarà possibile beneficiare di straordinarie opportunità di acquisto su un'ampia selezione di prodotti di ogni categoria disponibile sul marketplace. State cercando una TV che trasformi il vostro salotto in un cinema? La smart TV Philips Ambilight 4K PUS8518 da 43" è ora disponibile su Amazon a soli 419€ invece di 799€. Non lasciatevi sfuggire questa offerta per rendere ogni visione davvero indimenticabile!

Smart TV Philips 4K PUS8518 da 43" con Ambilight, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Philips Ambilight 4K PUS8518 da 43" è l'ideale per coloro che desiderano immergersi completamente nella loro esperienza visiva, sia che si tratti di guardare un film, giocare o semplicemente navigare tra le loro app preferite. Grazie alla tecnologia Ambilight, che proietta una luce soffusa sulle pareti circostanti, questa TV offre un'esperienza di visione unica, aumentando l'immersione e riducendo l'affaticamento degli occhi. Con il supporto HDR10+ e Dolby Vision, la qualità dell'immagine è elevata, garantendo colori vividi, contrasti netti e dettagli definiti.

Inoltre, per gli appassionati di videogiochi, caratteristiche quali l'impostazione automatica di low input lag rendono questa TV perfetta. Il suono cinematografico dato dalla tecnologia Dolby Atmos e dai diffusori da 20W assicura inoltre che l'audio sia sempre all'altezza dell'immagine. Quindi, se siete in cerca di un centro multimediale domestico che elevi ogni tipo di contenuto, dalla visione di film e serie TV al gaming e di una smart TV all'avanguardia, questo modello di Philips rappresenta una scelta eccellente che soddisfa un’ampia gamma di esigenze.

Offerta a soli 419€, la smart TV Philips Ambilight 4K PUS8518 da 43" rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza immersiva sia nella visione di contenuti multimediali che nel gaming. Con l'aggiunta di funzionalità avanzate come Ambilight e supporto smart attraverso Google TV, assicura un rapporto qualità-prezzo notevole.

Vedi offerta su Amazon