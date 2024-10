Preordina ora il cofanetto speciale di Arcane: League of Legends prima che sia troppo tardi!

Se siete appassionati di Arcane e dell'universo di League of Legends, c'è un'opportunità imperdibile che non potete lasciarvi sfuggire: il cofanetto speciale della prima stagione di Arcane: League of Legends è ora disponibile in preordine su Amazon a 119,99€, con uscita prevista per il 25 novembre 2024. Questo cofanetto rappresenta un vero gioiello per tutti coloro che hanno amato la serie vincitrice di un Emmy, che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua narrazione coinvolgente e alla spettacolare animazione firmata da Riot Games e Fortiche Productions. Per maggiori dettagli su questa produzione, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Cofanetto Arcane: League Of Legends - Stagione 1, chi dovrebbe acquistarlo?

In questa edizione speciale, troverete una quantità incredibile di contenuti extra, pensati per rendere omaggio all'incredibile mondo di Arcane. La storia, che segue le sorelle orfane Vi e Powder nel loro tentativo di sopravvivere nei vicoli sotterranei di Zaun, continua a emozionare gli spettatori. Il cofanetto include tutti e nove gli episodi della prima stagione in 4K UHD e Blu-ray, racchiusi in splendide steelbook dedicate a Vi e Jinx. Questa edizione è inoltre arricchita da oltre tre ore di contenuti aggiuntivi, tra cui il documentario "Ponte tra i mondi: The Making of Arcane", featurette dedicate ai personaggi e scene iconiche come il celebre scontro tra Ekko e Jinx.

Oltre ai contenuti video, questa edizione limitata offre una serie di regali esclusivi che faranno la gioia di qualsiasi fan. Solo nella Special Edition troverete l'artwork originale, un set di dadi in metallo e resina "Hexcore", una mappa in tessuto di Piltover, un poster reversibile disegnato da Jinx e diverse art card esclusive. Questi oggetti da collezione non solo arricchiranno la vostra esperienza visiva, ma renderanno questo cofanetto un pezzo da collezione unico nel suo genere.

Acquistare questo cofanetto è un'occasione da non perdere per rivivere uno degli show più amati degli ultimi anni. Il successo di Arcane è legato non solo alla trama intensa e ai personaggi ben sviluppati, ma anche alla sua capacità di espandere l'universo di League of Legends in modo innovativo, rendendolo accessibile anche a chi non è familiare con il videogioco. La qualità della produzione è tale che questa serie può essere apprezzata da chiunque ami le storie ben scritte e le animazioni di alto livello.

Vi consigliamo di non attendere troppo per preordinare la vostra copia, poiché questa edizione speciale potrebbe esaurirsi velocemente. Essendo un prodotto tanto atteso, è probabile che la disponibilità sarà limitata, e assicurarsi subito il cofanetto è il modo migliore per garantirvi un pezzo della magia di Arcane.

