Il Microsoft Surface Pro 11ª edizione con display OLED da 13" è in offerta su Amazon a 1.499,99€ invece di 2.009€. Questo Copilot+ PC di ultima generazione integra il processore Snapdragon X Elite, 16GB di RAM e 1TB di SSD, garantendo prestazioni superiori persino al MacBook Air M3. Approfittate dello sconto del 25% su questo potente due-in-uno che unisce versatilità, intelligenza artificiale avanzata e un design ultraflessibile con sostegno regolabile fino a 165°.

Surface Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Microsoft Surface Pro 11ª edizione è ideale per professionisti creativi, studenti universitari e digital nomads che cercano la massima versatilità in un unico dispositivo. Con il suo straordinario display OLED touchscreen da 13 pollici e il potente processore Snapdragon X Elite con acceleratore AI integrato, questo Copilot+ PC vi permetterà di gestire progetti complessi, editing video e grafica avanzata senza compromessi. La configurazione con 16GB di RAM e 1TB di SSD soddisfa pienamente le esigenze di chi lavora con file pesanti e necessita di ampio spazio di archiviazione, mentre il design due-in-uno con sostegno regolabile fino a 165° vi consentirà di passare fluidamente dalla modalità laptop a quella tablet.

Questo PC rappresenta un investimento intelligente per chi desidera rimanere al passo con le nuove tecnologie AI e beneficiare delle funzionalità esclusive di Copilot+, come Recall che vi aiuterà a ritrovare istantaneamente qualsiasi contenuto abbiate visualizzato o salvato. L'offerta attuale con uno sconto del 25% rende ancora più accessibile quello che è il Surface Pro più veloce e intelligente mai realizzato, superando persino il MacBook Air M3 in termini di prestazioni. Perfetto per chi necessita di mobilità estrema senza rinunciare alla potenza di calcolo di una workstation professionale.

Microsoft Surface Pro 11ª edizione è il Copilot+ PC che ridefinisce la produttività mobile. Dotato di display OLED touchscreen da 13 pollici, processore Snapdragon X Elite, 16GB di RAM e SSD da 1TB, vi offre prestazioni superiori a MacBook Air M3 in un design due-in-uno ultraflessibile con sostegno regolabile fino a 165°. L'acceleratore AI integrato vi permette di utilizzare funzioni intelligenti come Recall, che ritrova istantaneamente tutto ciò che avete visto, inviato o salvato.

