Il Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED è disponibile su Amazon a 79,89€, un'ottima occasione per chi cerca una cuffia gaming di livello professionale. Questo headset vi conquisterà con la tecnologia wireless LIGHTSPEED, oltre 20 ore di autonomia e i driver PRO-G da 50 mm per un audio cristallino. Approfittate dell'offerta su Amazon per portarvi a casa questa cuffia gaming top di gamma a meon di 80€, compatibile con PC, PS5, PS4 e Switch.

Prodotto in caricamento

Logitech G PRO X Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Le Logitech G PRO X Wireless sono la scelta ideale per i gamer competitivi che cercano prestazioni professionali senza compromessi. Questi auricolari wireless si rivolgono principalmente ai giocatori su PC, PlayStation 5, PS4 e Nintendo Switch che necessitano di comunicazioni cristalline durante le sessioni multiplayer e vogliono il massimo vantaggio competitivo. Grazie ai driver PRO-G da 50 mm e al sistema audio surround DTS Headphone:X 2.0, vi permetteranno di percepire con precisione millimetrica la posizione dei nemici attraverso i passi e i segnali ambientali. Il microfono staccabile con tecnologia Blue VO!CE garantisce una qualità vocale da streamer professionista, ideale per chi trasmette contenuti o comunica intensamente con il team.

Queste cuffie soddisfano anche le esigenze di chi cerca comfort durante lunghe sessioni di gioco, grazie alle imbottiture in memory foam disponibili in due varianti e alla costruzione premium con materiali durevoli come alluminio e acciaio. Con oltre 20 ore di autonomia e la totale libertà del wireless LIGHTSPEED, vi libereranno dai fastidiosi cavi mantenendo una connessione stabile fino a 13 metri di distanza. Perfette per gli appassionati che vogliono investire in un prodotto di qualità professionale che durerà nel tempo.

La Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED vi offre libertà totale con la sua connessione wireless a 2,4 GHz fino a 13 metri e un'autonomia superiore alle 20 ore. Dotata di driver PRO-G da 50 mm e tecnologia DTS Headphone:X 2.0, questa cuffia garantisce un audio preciso e coinvolgente. Il microfono staccabile con filtro Blue VO!CE assicura comunicazioni cristalline, mentre le imbottiture in memory foam intercambiabili vi offrono comfort personalizzato durante le sessioni di gioco più intense.

Vedi offerta su Amazon