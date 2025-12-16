La Logitech G PRO X TKL RAPID è la tastiera gaming che porta le vostre sessioni di gioco a un livello superiore grazie agli innovativi interruttori analogici magnetici. Disponibile su Amazon a 126,29€ invece di 199€, questa tastiera senza tastierino numerico offre reattività da torneo con la modalità trigger rapido che vi permette di riattivare i tasti senza rilasciarli completamente. Con uno sconto del 37%, potrete portarla a casa a soli 126,29€ e personalizzare ogni aspetto: dai punti di azionamento alla sensibilità, fino all'illuminazione RGB LIGHTSYNC che si sincronizza con l'azione di gioco.

Logitech G PRO X TKL RAPID, chi dovrebbe acquistarlo?

La Logitech G PRO X TKL RAPID è la scelta ideale per i giocatori competitivi e gli appassionati di e-sport che cercano prestazioni al massimo livello. Grazie ai suoi interruttori analogici magnetici a effetto Hall e alla rivoluzionaria modalità di trigger rapido, questa tastiera si rivolge principalmente agli eSport player e ai gamer FPS che necessitano di tempi di reazione nell'ordine dei millisecondi. Il formato TKL senza tastierino numerico libera spazio sulla scrivania per ampi movimenti del mouse, rendendola perfetta per chi gioca a titoli competitivi come Counter-Strike, Valorant o Apex Legends. Con uno sconto del 37%, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole portare le proprie performance a un livello professionale.

Questa tastiera soddisfa l'esigenza di massima personalizzazione e controllo totale grazie alla funzione Keycontrol, che permette di configurare ogni singolo tasto con comandi specifici e combo multi-azione. Vi conquisterà la possibilità di regolare punti di azionamento e sensibilità per ogni tasto tramite il software G HUB, ottimizzando la tastiera secondo il vostro stile di gioco personale. L'illuminazione RGB LIGHTSYNC aggiunge un tocco estetico di classe, sincronizzandosi dinamicamente con musica e azione su schermo. Se cercate affidabilità professionale, prestazioni da torneo e la flessibilità di personalizzare ogni aspetto della vostra esperienza di gioco, questa tastiera progettata insieme ai migliori atleti degli e-sport rappresenta la soluzione che stavate aspettando.

La Logitech G PRO X TKL RAPID è una tastiera gaming professionale che utilizza interruttori analogici magnetici a effetto Hall per garantire velocità e precisione estreme. Grazie alla modalità di trigger rapido, potrete riattivare i tasti senza rilasciarli completamente, ideale per gli FPS competitivi. Ogni tasto è completamente personalizzabile tramite G HUB, con punti di azionamento regolabili e illuminazione RGB LIGHTSYNC sincronizzata.

Vedi offerta su Amazon