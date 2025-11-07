La Bara Incatenata è un ampio, interessante e affascinate volume di ambientazione e avventure, progettato e scritto per tutti gli amanti del sistema Dungeon Crawl Classics RPG e in generale del movimento Old School Renaissance. Dettagliato e narrativamente completo rispetto al mondo geografico e umano descritto, il volume presenta un sistema coerente di personaggi, meccaniche, avvenimenti e creature, pronti per sostenere l'attivià del Master nella conduzione dei giocatori di livello base ed esperto attraverso un percorso evolutivo di divertimento, passione e coinvolgimento.

La Bara Incatenata è uno dei dei supplementi più coerenti e maturi del panorama Dungeon Crawl Classics RPG offerti da Goodman Games e Kaizoku Press. Un'ambientazione completa e otto avventure che si sviluppano attraverso un’unica narrativa, quella dei misteriosi Monti Sussultanti, un luogo dove le pietre sussurrano e la magia sanguina.

Magia e misteriose creature accompagnano i personaggi dal livello 0 al 5°, in un arco narrativo che si articola come un'unica campagna, ma con la libertà modulare che è il marchio di fabbrica del sistema DCC.

Fin dalle prime pagine descrittive, si capisce che non ci si trova di fronte a un semplice set di dungeon: La Bara Incatenata è un vero e proprio manifesto del movimento OSR, infatti non introduce il lettore al sistema, ma lo trascina dentro, mani sporche e dado in pugno.

L'opera è un continuo gioco di scelte morali, di casualità letale e di meraviglia disturbante, dove l’eroismo finisce per diventare una malattia ludica e la sopravvivenza è il premio all'incedere narrativo.

Qualità del volume

Il volume si presenta con la solida cura estetica e contenutistica tipica di Kaizoku Press. La copertina di Doug Kovacs e Ken Kelly esplode in colori acidi e tratti deformi, evocando l’estetica underground che ha reso iconico il brand DCC.

L’interno, in bianco e nero, alterna testi fitti e illustrazioni corrosive, con una gabbia grafica che rispetta la tradizione Old School, ma migliora decisamente la leggibilità rispetto a moduli più caotici pubblicati nella medesima collana.

La carta è robusta, la stampa nitida, le mappe disposte su pagine singole e quindi facilmente isolabili per l’uso al tavolo: i dungeon dei Monti Sussultanti hanno delle planimetrie affascinanti e degne della loro follia geometrica.

Il risultato complessivo è potente. La Bara Incatenata è un oggetto che comunica identità: un libro che sembra già vissuto, come trovato in un baule di rame, in una soffitta accanto a un d20 impolverato e incrostato.

Livello dei giocatori

Il volume copre l’intero arco esperienziale del sistema, dal setaccio fino alle imprese di 5° livello. I giocatori possono entrare, in relazione al loro livello, in qualsiasi punto dello scorrere narrativo delle avventure.

La prima avventura, Conca Fontamara, è un classico d'impatto: minuti incessanti di caos, capanne fetide e superstizione; una perfetta introduzione all’universo morale di DCC, dove la gloria si misura in sopravvissuti, non in punti esperienza.

Man mano che si sale di livello, le avventure costruiscono un ciclo epico coerente. Il ritmo ludico è calibrato con intelligenza: mentre le missioni di livello intermedio alternano scoperta e orrore, gli episodi finali esplorano il potere corruttivo e le scelte tra giustizia e ambizione, cardini del sistema.

L’approccio è spietato ma onesto. La Bara Incatenata non trucca i dadi per salvare i giocatori: li sfida a capire quando rischiare e quando sacrificare. È un design che esalta la meritocrazia del caso, uno dei concetti più puri dell’OSR.

Illustrazioni

Le illustrazioni sono un viaggio estetico nella follia. Gli artisti internazionali, tra cui si segnalano Kovacs, Poag e Mullen, alternano tratti psichedelici e anatomie impossibili che sembrano respirare nelle ombre.

Non si tratta di illustrazioni poste tra le pagine come semplici decorazioni, ma parte integrante del linguaggio di gioco: ciò che spesso in altri manuali è orpello, qui diventa costruzione visiva del mondo e del sistema.

Alcune tavole, di richiamo più digitale e più moderno, sembrano spezzare l’unità stilistica del volume e possono sembrare fuori tono rispetto al tratto dominante.

L’impatto emotivo resta comunque altissimo. Ogni illustrazione, nella sua semplice e vigorosa crudezza, non abbellisce la struttura narrativa, la rende pienamente preparatoria alle storie e ai momenti che il giocatore vivrà. E nel sistema DCC, questo elemento preparatorio è un valore.

Organizzazione del contenuto

La struttura interna de La Bara Incatenata è solida, ma richiede attenzione per essere fruita al meglio. Sicuramente, la disposizione del contenuto, rigorosamente in formato DCC RPG e distribuito tra una prima sezione ambientale e una seconda antologica avventurosa, favorisce chi ha già dimestichezza con il sistema.

Ogni avventura, infatti, include una panoramica e agganci narrativi d’avventura, mappa, eventi ed eventuali incontri casuali e riferimenti a tutti gli elementi declinati nella parte di ambientazione, sviluppata nella prima sezione dell'opera.

La forza dell’antologia è la coerenza: le otto avventure condividono una cosmologia unica, intrecciando religioni decadute e forze incatenate in un ciclo mitico che si rivela gradualmente. È una sorta di costruzione narrativa a imbuto rovesciato: ogni modulo può essere fruito isolatamente, ma giocato in sequenza agli altri ci si accorge che rimanda al precedente, generando un senso di epica emergente.

Come tutti prodotti del genere, La Bara Incatenata possiede un difetto originale veniale di usabilità. Il testo è denso, l'ambientazione consistente e va conosciuta bene. Un Master esperto troverà tutto ciò che serve, ma dovrà studiarlo con metodo. L’improvvisazione, qui, è una sfida.

Accessibilità

Come ogni prodotto DCC RPG, La Bara Incatenata non è un modulo introduttivo. Non spiega la catena dei dadi, non offre scorciatoie né riassunti delle regole di base.

L'antologia presuppone che il Master conosca già bene il sistema e che i giocatori siano disposti ad abbracciare le caratteristiche principali che lo definiscono.

Questo è, in fondo, un ennesimo atto politico del movimento OSR: La Bara Incatenata non semplifica per piacere a tutti. Parla la lingua degli appassionati, di chi sa cosa significa sacrificare punti di Fortuna per sopravvivere o tirare sulla tabella dei Fallimenti Critici e ridere del disastro.

L’accessibilità è quindi progressiva, ma intenzionalmente. È un testo che non ha come scopo primario fare proselitismo, ma consolidare una comunità di giocatori. In questo senso, è perfettamente coerente con la filosofia OSR: la conoscenza è parte del rito.

Longevità

L'esplorazione delle particolarità dell'ambientazione e otto avventure complete garantiscono un’ottima durata: almeno quindici-venti sessioni senza forzare i tempi.

Tuttavia, la vera longevità sta nella rigiocabilità. La struttura modulare e le scelte morali, influenzate dalla propria struttura personale e da quella dei personaggi interpretati, generano percorsi diversi e finali alternativi.

La campagna si presta letture multiple e tentativi di capovolgimento narrativo: Master esperti possono farla giocare a ritroso, iniziando dal modulo finale con personaggi evoluti e risalendo le origini del mito. Un esperimento intrigante, segno di un design consapevole e aperto.

L’unico rischio potenziale è la saturazione tematica. Otto scenari ambientati nella stessa regione montana possono risultare monotoni per quei gruppi che cercano varietà geografica o politica. Tuttavia, il tono mistico e l’evoluzione della trama mantengono alto l’interesse fino alla fine.

Conclusione

La Bara Incatenata non è un prodotto perfetto, ma è certamente un prodotto necessario. In un panorama molto ricco di moduli derivativi e puliti, rappresenta un ritorno all’essenza sporca e grandiosa del gioco di ruolo.

Il volume mette i giocatori davanti a pericoli inenarrabili, luoghi incomprensibili, scelte senza salvezza e momenti epici di gloria assoluta. No fa sconti tanto nella vittoria quanto nella sconfitta.

I suoi punti forti superano di gran lunga le piccole e veniali debolezze editoriali tipiche di queste pubblicazioni. Non è un prodotto per principianti, ma un dono per chi conosce già la liturgia di DCC RPG.

In un certo senso, La Bara Incatenata è il perfetto testamento spirituale di un Master veterano: oscuro, denso, viscerale e profondamente umano. Come ricorda il manuale base di DCC RPG, il giocatore non interpreta e non è un eroe. E in queste pagine, effettivamente, non serve esserlo.