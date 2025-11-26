Tamashii Nations ha aperto le prenotazioni per la nuova SH Figuarts di Bandai dedicata a Izuku Midoriya, uno dei personaggi più rappresentativi di My Hero Academia. Gli appassionati della serie possono prepararsi ad accogliere una figure che punta a riprodurre con grande precisione uno dei passaggi più importanti nella crescita dell’eroe, ovvero il debutto della forma “Overlay Deku”.

Izuku Midoriya - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Questa versione mette in risalto il momento in cui Midoriya compie un significativo passo avanti nel controllo dei Quirk ereditati dai precedenti portatori del One For All. A spiccare è soprattutto il Blackwhip, la Frusta Nera, elemento centrale di questa trasformazione e simbolo della nuova potenza raggiunta dal personaggio. Il design filiforme del Blackwhip, che avvolge Deku in modo dinamico, riflette l’attenzione al dettaglio e la cura nelle finiture tipiche della linea SH Figuarts, rendendo l’insieme particolarmente scenografico.

Alta circa 14 cm e realizzata in PVC e ABS, l’action figure propone un livello di articolazione e posabilità che permette ai collezionisti di ricreare numerose scene iconiche dell’anime. La struttura mobile del Blackwhip collocata sulla schiena è stata progettata per garantire un’ampia varietà di pose, offrendo grande libertà nell’impostare movimenti d’azione e configurazioni personalizzate.

La confezione comprende la figure completa nella versione Overlay Deku, tre paia di polsi intercambiabili e tre volti alternativi pensati per enfatizzare le diverse espressioni del personaggio. È inoltre incluso un set completo dedicato agli elementi del Blackwhip, utile per accentuare le pose dinamiche e l’impatto visivo del Quirk.

Si tratta di una proposta che arricchirà qualsiasi collezione dedicata a My Hero Academia, valorizzandola con una rappresentazione fedele e dinamica di uno dei momenti più significativi del percorso evolutivo di Deku.

Prezzo e data di uscita

Cosmic Group, distributore ufficiale per l’Italia, ha aperto i preordini della nuova SH Figuarts di Izuku Midoriya. L’uscita è prevista in Giappone per giugno 2026, mentre il rilascio sul mercato italiano dovrebbe avvenire nell’agosto dello stesso anno. Il prezzo stimato si aggira intorno agli 80,00 euro.