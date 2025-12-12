La linea Figuarts Zero Touché Métallique di Bandai continua ad ampliarsi, espandendo non solo il numero di prodotti ma anche il ventaglio delle licenze coinvolte. Dopo aver esplorato personaggi iconici come Seiya Sagitter, Goldrake e Jeeg, arriva finalmente uno dei protagonisti più richiesti dai fan: Guts, nella sua versione con la celebre Berserker Armor, direttamente dall’intramontabile manga Berserk di Kentaro Miura.

Si tratta di un’uscita che molti collezionisti stavano aspettando, perché la linea Touché Métallique è ormai nota per la sua particolare finitura metallica, pensata per donare un impatto visivo più realistico e una presenza scenica ancora più forte. Un approccio che sembra sposarsi alla perfezione con l’estetica cupa, aggressiva e dettagliatissima del Black Swordsman.

In questa recensione analizzeremo la figure nel dettaglio, passo dopo passo, dal design del packaging, alla cura del molding, fino alla pittura e all’effetto metallico che caratterizza la linea, per capire se questo Guts Berserker Armor merita davvero un posto d’onore nella vostra collezione o nella vostra vetrina dedicata a Berserk.

Chi è Guts?

Guts è il protagonista di Berserk, il leggendario manga dark fantasy di Kentaro Miura. Guerriero segnato da un passato drammatico, è famoso per la sua forza sovrumana e per la gigantesca Dragon Slayer. La Berserker Armor è una delle sue trasformazioni più iconiche: un’armatura magica che aumenta potenza, resistenza e ferocia, permettendogli di combattere oltre i limiti umani.

Il rovescio della medaglia è alto: l’armatura annulla il dolore, spinge Guts in uno stato di furia incontrollata e rischia di consumare la sua stessa umanità. Proprio per questo, è diventata un simbolo perfetto del tema centrale di Berserk: la lotta dell’eroe contro i propri demoni interiori.

La Figuarts Zero Touchè Metallique di Guts Berserker Armor

Immagine 1 di 2 Immagine 2 di 2

Il packaging di Guts Berserker Armor Figuarts Zero Touché Métallique segue la stessa impostazione vista nelle precedenti uscite della linea, mantenendo quella cura estetica che Bandai sta consolidando come firma distintiva. Anche in questo caso troviamo un box senza finestre, scelta che privilegia un look più elegante e compatto, perfetto per chi ama conservare le confezioni in bella mostra accanto alle proprie statue.

La scatola è realizzata in cartone rigido di ottima qualità, un materiale solido che restituisce da subito una sensazione premium. La palette grafica combina un nero opaco dominante con decorazioni dorate lucide, creando un contrasto ricercato e decisamente efficace: una soluzione che richiama l’estetica cupa di Berserk, ma con quel tocco “di lusso” che rende la linea Touché Métallique immediatamente riconoscibile.

Sul fronte campeggia l’illustrazione di Guts in Berserker Armor, mentre sul retro troviamo una descrizione dettagliata della filosofia della linea e del significato del nome “Touché Métallique”, pensata per spiegare ai collezionisti la particolare attenzione al finish metallico che contraddistingue questa serie.

La confezione include anche un foglietto illustrativo che guida l’assemblaggio e, soprattutto, una special card laminata dedicata a Guts: un piccolo extra che funziona come vero e proprio omaggio ai fan. La card aggiunge valore percepito all’intero prodotto e fa capire come Bandai stia curando non solo la figure, ma anche l’esperienza di unboxing.

Blister

All’interno del box, la cura riposta da Bandai per questa linea continua con un blister sagomato progettato per garantire massima sicurezza durante il trasporto e un’esperienza d’apertura semplice e intuitiva. Guts è completamente avvolto dal blister, che segue alla perfezione le linee della statua, impedendo qualsiasi movimento indesiderato e proteggendo ogni sporgenza dell’armatura.

Come da tradizione per i prodotti più curati, la figure è ulteriormente protetta da una pellicola di plastica posizionata nei punti strategici: un accorgimento pensato per evitare sfregamenti diretti con il blister e preservare la verniciatura metallica, elemento distintivo della linea Touché Métallique.

Il setup richiesto è minimo: basta un rapido assemblaggio della Dragon Slayer nella posizione prevista e la statua è pronta per essere esposta. Non ci sono parti delicate o complesse da montare, e questo rende l’intera operazione estremamente user-friendly anche per chi non ha grande esperienza con questo tipo di prodotti.

Guts Berserker Armor - Figuarts Zero Touchè Metallique

Immagine 1 di 4 Immagine 2 di 4 Immagine 3 di 4 Immagine 4 di 4

L’impatto visivo di questa Figuarts Zero Touché Métallique - Guts Berserker Armor è immediato: parliamo di una statua importante sia per dimensioni sia per peso, pensata chiaramente per dominare lo scaffale. L’altezza complessiva di circa 35 cm, amplificata dalla Dragon Slayer brandita verso l’alto, e la larghezza generosa dettata dalla base scenica e dal mantello svolazzante, la rendono una delle proposte più imponenti della linea.

Realizzata in PVC e ABS, la statua offre una presenza robusta e concreta tra le mani. Il peso è consistente, restituendo quella sensazione “da pezzo serio” che molti collezionisti apprezzano, mentre il trattamento cromato utilizzato in alcune parti dell’armatura rende la superficie estremamente realistica, esaltando l’effetto metallico tipico della serie Touché Métallique.

Il corpo di Guts è completamente avvolto dalla Berserker Armor, qui riprodotta in maniera fedele e ricchissima di particolari. Le scaglie che compongono l’armatura sono scolpite con cura in ogni sezione, creando un effetto materico che enfatizza la natura brutale e viva di questo equipaggiamento. La colorazione scura, dominata da toni opachi, è sapientemente interrotta da accenni lucidi di sangue, graffi e incisioni che raccontano visivamente la ferocia del personaggio.

Immagine 1 di 4 Immagine 2 di 4 Immagine 3 di 4 Immagine 4 di 4

La testa è uno dei punti più riusciti della statua. Guts appare nel pieno della trasformazione, con il casco che assume le sembianze di una creatura feroce: i denti aguzzi, l’apertura minacciosa della bocca e i rivoli di sangue che sgorgano dagli occhi e dal volto trasmettono tutta la cattiveria e la perdita di controllo tipica dello stato Berserker. Un dettaglio macabro ma coerente, che richiama perfettamente l’atmosfera del manga e la natura quasi “mostruosa” dell’armatura.

In perfetto contrasto con la figura di Guts, la base arricchisce ulteriormente la scena con molteplici dettagli ambientali. Tentacoli che emergono dalle onde, frammenti di una nave e parti dell’ambiente dilaniate rimandano direttamente allo scontro contro il Dio del Mare, uno dei momenti più spettacolari del manga. È un’aggiunta che non solo aumenta lo spazio occupato dalla statua, ma soprattutto ne esalta la dinamicità e il valore narrativo.

La pittura della base è all’altezza della figure principale: nessuna sbavatura, ottimi contrasti cromatici, un uso intelligente delle finiture lucide e opache. Tutti elementi che confermano la volontà di Bandai di offrire un prodotto curato in ogni aspetto.

Conclusioni

Possiamo concludere questa recensione promuovendo la Figuarts Zero Touché Métallique Guts Berserker Armor a pieni voti. Bandai conferma ancora una volta l’altissimo standard qualitativo della linea, realizzando una statua che convince sotto ogni aspetto: dal packaging elegante e premium, alla protezione impeccabile del blister, fino all’aspetto finale del prodotto, davvero poderoso e ricchissimo di dettagli.

Ogni elemento è curato con attenzione, senza alcun difetto evidente: l’armatura è scolpita in modo magistrale, la colorazione alterna con intelligenza finiture opache e lucide, il trattamento metallico esalta le superfici e la base scenica aggiunge un valore narrativo che impreziosisce ulteriormente l’intera composizione. La presenza scenica è semplicemente enorme, tanto da far risaltare la statua anche accanto ad altri prodotti della stessa linea, merito delle dimensioni generose, del dinamismo della posa e della capacità di catturare perfettamente la ferocia del Berserker.

Un prodotto pensato chiaramente per i fan più appassionati di Berserk, ma capace di convincere anche chi cerca una statue d’impatto, ben realizzata e visivamente imponente. In poche parole: una proposta che merita senza dubbio un posto speciale nella collezione.

La Figuarts Zero Touché Metallique di Guts è disponibile in Italia a partire da dicembre 2025. Sarà acquistabile sia presso i negozi fisici che online, al prezzo consigliato di 179,90 €, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.