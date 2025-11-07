Threezero ha recentemente aperto i preordini per la nuova ROBO-DOU Evangelion Unit-01 (Final Battle Ver.), un’imponente action figure dedicata all’unità più iconica della saga Neon Genesis Evangelion. La figure, parte della linea ROBO-DOU, celebra la conclusione della tetralogia cinematografica Rebuild of Evangelion con Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, offrendo ai collezionisti un modello che cattura perfettamente l’intensità dell’ultima battaglia combattuta dall’Eva-01.

Evangelion Unit-01 (Final Battle Ver.) - Threezero

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Creata da Hideaki Anno nel 1995, la serie Neon Genesis Evangelion ha rivoluzionato il genere mecha grazie alla sua fusione di azione, psicologia e introspezione. L’Unit-01, pilotata da Shinji Ikari, rappresenta non solo la potenza dei giganteschi bio-mecha, ma anche la complessità emotiva e simbolica che permea l’intera saga. Con questa nuova versione, Threezero rende omaggio all’opera originale e ai film del Rebuild, offrendo una figure che coniuga fedeltà estetica, materiali di alta qualità e ampie possibilità di posa.

La ROBO-DOU Evangelion Unit-01 (Final Battle Ver.) misura 25 cm di altezza e presenta un telaio interno in die-cast, che assicura solidità e resistenza. La struttura articolata con 50 punti di snodo consente di riprodurre con precisione le pose più dinamiche viste nei film. Il design sfoggia le classiche tonalità viola e verde, arricchite da segni di battaglia e effetti glow-in-the-dark che donano un aspetto realistico e drammatico. L’inclusione del cavo ombelicale rimovibile permette di scegliere tra modalità cablata e berserk, amplificando la versatilità espositiva.

Completano il set una ricca dotazione di accessori: Progressive Knife, Pallet Rifle, nove mani intercambiabili, parti aggiuntive come teste e spalle, oltre a uno sfondo bifacciale e un AT Field per la creazione di scenari personalizzati.

Prezzo e data di uscita

La nuova Evangelion Unit-01 di Threezero è disponibile in preordine al prezzo di circa 175,00 euro, con distribuzione in Italia prevista per ottobre 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. Un’aggiunta imperdibile per i fan di Evangelion e per tutti gli appassionati di collezionismo mecha.