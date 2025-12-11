Il 13 e 14 dicembre all’Oval – Lingotto Fiere di Torino si svolge l’undicesima edizione di Xmas Comics & Games, l’appuntamento invernale più atteso per chi ama fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, cinema e tutto ciò che ruota intorno all’universo della cultura pop.

I biglietti per Xmas Comics & Games 2025 sono disponibili d in prevendita online su circuito vivaticket al costo di € 15 + diritti di prevendita (biglietto intero) ma per tutti i lettori di Cultura POP è attiva una esclusiva promozione: il biglietto intero giornaliero a soli € 12 + diritti di prevendita.

Angeli e Demoni, il tema di Xmas Comics & Games 2025 con il manifesto firmato da Antonio Lapone che omaggia la Torino magica ed esoterica e il fumetto della tradizione franco-belga.

I concerti di Giorgio Vanni e Cristina D’Avena

La musica, con tutte le sue sfumature, è come di consueto tra le protagoniste di Xmas Comics: dai concerti dei grandi nomi delle sigle tv ai ritmi travolgenti del K-pop, fino alla grinta della Battle of the Bands, il contest live che dà spazio alle band emergenti.

Sabato 13 dicembre alle 18 il protagonista sul main stage è Giorgio Vanni, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati degli anni ’90 e 2000. Domenica 14 dicembre torna all’Oval Cristina D’Avena, la regina delle sigle tv con oltre 40 anni di carriera.

A Xmas Comics si svolge la 6ª edizione della Battle of the Bands, il contest gratuito dedicato a tutti gli artisti underground che propongono musica inedita, organizzato in collaborazione con il Joey’s Garage e con il supporto di Merula, storico magazzino musicale di Roreto di Cherasco. Le 10 band selezionate si esibiscono domenica 14 dicembre nell’area Rock:il pubblico presente e la giuria tecnica decretano i vincitori. Tra i premi in palio, un’esibizione sul main stage di Torino Comics 2026 e live sul palco di Merula, al Sempre in Bolla Live Music di Alba e alla Taverna Tortuga di Chianocco. Partner tecnici e artistici della Battle of the bands sono The live sound, Nadar Guitars e Ayr Studio.

Grazie alla collaborazione con l’associazione TKC – Turin Korea Connection tornano le attività dedicate al k-pop (Korean Pop), genere musicale della Corea del Sud. Sono in programma esibizioni e sessioni di K-pop Random dance, attività in cui vengono riprodotti i ritornelli di varie canzoni K-pop. Non mancano danze, Giochi K-pop, workshop per imparare coreografie di danza K-pop e il Noraebang, il karaoke coreano, per cantare le proprie canzoni preferite insieme agli amici.

Fumetto: oltre 40 autori presenti da Liang Azha a Lorenzo Pastrovicchio

Fumettisti, illustratori ed editori sono il cuore della manifestazione torinese: sono presenti all’Oval più di 40 autori del mondo della nona arte, a disposizione del pubblico per sketch e disegni personalizzati, oltre che protagonisti di conferenze e incontri. Tra gli editori presenti, le grandi firme di 001 Edizioni, Edizioni BD, Cut-Up Publishing, Jpop, Jundo, Mirage, Sbam! e Tunuè. Presente per la prima volta a Torino Liang Azha, autore cinese di webtoon, amatissimo in Italia per i suoi lavori All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting With a Lie. I suoi lavori dal plot dolce e rilassato dai colori delicati in stile pastello hanno riscosso un ampissimo successo in tutto il mondo, dall’Italia al Giappone fino a Corea, USA, Francia e Germania.

Dalla scuderia Disney sono presenti all’Oval Lorenzo Pastrovicchio, Giada Perissinotto, Francesco D’Ippolito, Federico Butticè, Francesco Barbieri, Donald Soffritti, Andrea Freccero e Claudio Sciarrone. Nutrita la delegazione di autori allo stand Cut-up, che ospita autori del calibro di Stefano Fantelli, Lucio Filippucci, Claudio Chiaverotti, Moreno Burattini, Silvia Riccò, Davide Barzi, Anna Lazzarini, Luca Enoch, Marco Santucci, Maria Laura Sanapo e Oscar Scalco.

Sbam! ospita al suo stand Giorgio Sommacal, che sta lavorando alla serie Il mondo di Artemisia in pubblicazione sul Giornalino, su testi di Augusto Rasori; Claudio Taurisano, cartonista, illustratore e colorista; e Vince Ricotta un fumettista e musicista di rock demenziale, fondatore della storica band Powerillusi: accompagnato dal sodale Vito Vita e da Taurisano, sabato alle 15.30 si esibisce alla chitarra allo stand di Sbam! con alcune delle canzoni dell’ultimo disco Algoritmi Moderni, a cui è abbinato l’omonimo fumetto.

Ugo Verdi, fumettista torinese classe 1971, già autore per Sergio Bonelli (Legs Weaver), Cronaca di Topolinia (Doyle), Petit à Petit e Hachette Francia, presenta in fiera un’esposizione delle sue tavole migliori.

Ospite all’Oval Primo Nero, personaggio diventato famoso sul web per i suoi video girati in situazioni assurde per le strade di Roma: oltre 400 mila follower hanno adottato ormai le sue frasi diventate di culto come hai un euro?, Haiutoo e Handiamo . A Xmas Comics presenta L’Inkredibile Primo Nero Show (Nov3l Edizioni), il suo esordio nel mondo del fumetto.

Sabato pomeriggio in sala incontri Sbam! presenta inoltre il volume a fumetti Lockness - Il mostro del lago raccolta delle storie pubblicate sul Corriere dei Piccoli illustrate da Vittorio Pavesio e scritte da Alberto Setzu, con protagonista il simpatico mostro paladino della natura e degli animali.

Sempre nella giornata di sabato, Poste italiane, in collaborazione con Quartiere giapponese, fa una carrellata sulla storia dell'Animazione Giapponese in Italia, tramite i libri fondamentali in materia e i folder filatelici più belli.

Domenica pomeriggio il Dipartimento di matematica dell’Università di Torino, nell’incontro La matematica nei comics, presenta una selezione di storie a fumetti nelle quali la matematica riveste un ruolo centrale, seppur per motivi diversi, mostrando come le discipline scientifiche possano integrarsi in modo significativo con il linguaggio del fumetto.

La costruzione dei prop - accessori come armi, elmi e altri oggetti - è fondamentale per la riuscita di un buon cosplay: domenica 14 Sara Siviero, propmaker 3d e artigiana specializzata in resine, accompagna il pubblico nel dietro le quinte del propmaking, raccontando come nascono i prop e come completano il cosplay.

Gli attori della serie Netflix Riv4li e i doppiatori di Stranger Things incontrano il pubblico

Due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di cinema, doppiaggio e serie tv. Grande attesa per gli attori di Riv4li, la nuova serie Netflix per ragazzi ambientata nella scuola media “Montalcini” di Pisa, spin-off dell’acclamata Di4ri. Sabato alle 15 sono protagonisti sul main stage di Xmas Comics Samuele Carrino (già protagonista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa), Melissa Di Pasca, Eugenia Cableri e Lorenzo Ciamei, interpreti di alcuni dei protagonisti della serie che racconta le dinamiche tra adolescenti, le relazioni scolastiche, i gruppi sociali e la costruzione dell’identità. Una storia di outsider e insider, che affronta con leggerezza temi delicati come bullismo, inclusione e amicizia, in un linguaggio vicino alla generazione Z.

All’Oval arrivano Alessandro Campaiola e Federico Campaiola, due tra le voci più riconoscibili del panorama italiano. Alessandro Campaiola è noto per aver doppiato Steve Harrington in Stranger Things, Barry Allen/Flash nell’Arrowverse, Eren Jaeger ne L’attacco dei Giganti, Saitama in One-Punch Man, Taz Skylar (Sanji) in One Piece, oltre a Taron Egerton in Kingsman e Evan Peters in WandaVision e American Horror Story. Federico Campaiola è la voce italiana di Jonathan Byers in Stranger Things, di Timothée Chalamet in Beautiful Boy, di Ray in The Promised Neverland, di Sung Jinwoo in Solo Leveling, oltre ad aver doppiato personaggi in Ready Player One, Spider-Man: Homecoming, The Fabelmans e Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. I due artisti sono protagonisti di un talk sul palco sabato alle 14.30.

Lo chef Ojisan racconta la cucina del cinema d’animazione

Torna a Xmas Comics lo chef Carlo Mele, alias Ojisan, maestro italiano e storico di ramen, noto per aver trasformato i piatti più iconici degli anime in esperienze culinarie reali. Nel pomeriggio di sabato 13 lo chef presenta La cucina animata, un talk, con show cooking a seguire, su come il cibo viene usato nella narrazione nei film d’animazione, mettendo a confronto l’immaginario giapponese con quello occidentale. Affiancato dal fumettista Francesco D’Ippolito, Ojisan mostra al pubblico come il cibo possa diventare un elemento chiave per caratterizzare mondi, personaggi ed emozioni. Lo show cooking propone un piatto iconico della cultura pop.

Il villaggio di Natale con la casa del Grinch, giochi e attività per tutte le età.

Quest’anno il Magico Villaggio di Natale di Xmas Comics cambia look e si trasforma nella Casa del Grinch, il burbero verde dal cuore di pietra che ogni anno tenta – senza successo – di rovinare la magia delle feste. Un allestimento scenografico, ricco di dettagli e sorprese, accompagna grandi e piccoli in un’esperienza immersiva tra l’albero di Natale, la camera da letto, il bagno e il salotto del Grinch. Dalle 10.30 alle 19, il Grinch in persona, Babbo Natale, Mamma Natale, gli Elfi e la renna Rudolf sono pronti ad accogliere il pubblico per foto ricordo indimenticabili e laboratori creativi natalizi, attività con disegni da colorare e giochi con i mattoncini Lego giganti. Non mancano le postazioni dedicate al truccabimbi e gli appuntamenti con la Christmas Elf Dance.

Per il terzo anno consecutivo Xmas Comics ospita la tappa italiana del circuito NCC - Nordic Cosplay Championship. La gara è in programma domenica 14 a partire dalle 13.30; il rappresentante italiano, un cosplayer in singolo valutato sulla base di costume e esibizione, ha la possibilità di sfidare concorrenti provenienti da tutto il mondo nelle finali in Svezia a luglio 2026.

A giudicare i concorrenti, una giuria di esponenti di primo piano del mondo cosplay nazionale e internazionale, che valutano l’abilità “artigiana” dei concorrenti, la capacità di immedesimarsi nel ruolo scelto, le doti interpretative e di simpatia: i giurati di questa edizione sono Artemis, finalista alla Cosplay Italian Cup 2023; Gale (Galefic), cosplayer spagnolo vincitore della finale della Clara Cow's Cosplay Cup nel 2018; Nynshalee, cosplayer e crafter che predilige la lavorazione di foam, foam clay, e cuoio, vincitrice di diverse gare nel nord Italia e rappresentante italiana alla EpicCon di Münster; Kat von Rouge, cosplayer con una formazione da attrice e una profonda passione per l'arte sartoriale, finalista dell'E2C (Europa Cosplay Cup) nel 2024; Woken, finalista alla Cosplay Italian Cup 2023 e 2024, rappresentante Italiano Duo con Artemis all’ International Cosplay league (ICL) 2025 a Madrid.

Tornano gli appuntamenti con il Karaoke e il Karacosplay, il contest di karaoke in costume, dove una giuria di qualità valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio. I giurati del Karacosplay, in programma sabato pomeriggio alle 16, sono la cantautrice Neja, il pianista Riccardo Da Ronco, e la cantante e corista Melody Castellari. Per il Karaoke - qualificazioni domenica mattina alle 12, finali al pomeriggio - la giuria è composta dal cantante Roberto "Robb" Morello, Riccardo Da Ronco e Kat von Rouge.

L’area games è dedicata alla promozione del gioco da tavolo e di ruolo, del modellismo, dei giochi di carte collezionabili e delle attività di formazione basate sul metodo ludico. Lo spazio ospita numerose associazioni, autori indipendenti, gruppi creativi e realtà culturali che operano stabilmente sul territorio, offrendo al pubblico un programma diversificato di attività continuative per tutte le età.

All’interno dell’area games si possono provare giochi da tavolo di ogni genere, partecipare a sessioni guidate di giochi di ruolo, assistere a dimostrazioni di prototipi, prendere parte a tornei ufficiali e scoprire progetti originali sviluppati da associazioni e designer indipendenti. L’organizzazione degli spazi favorisce la partecipazione spontanea: i visitatori possono sedersi ai tavoli, ricevere spiegazioni dai volontari e sperimentare titoli classici, moderni o inediti. Sono inoltre presenti realtà specializzate nella formazione, nella mediazione e nell’apprendimento attraverso il gioco, che proporranno attività dimostrative mirate a valorizzare il potenziale educativo della dimensione ludica. Non mancano aree dedicate al modellismo, alle miniature e alla creatività artistica, con esposizioni e laboratori aperti al pubblico.