Torna l’appuntamento invernale più atteso per chi ama fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, cinema e tutto ciò che ruota intorno all’universo della cultura pop! Stiamo parlando di Xmas Comics & Games che si terrà il 13 e 14 dicembre all’Oval - Lingotto Fiere di Torino.

Il manifesta ufficiale e il tema di Xmas Comics & Games 2025

Angeli e Demoni, il tema di Xmas Comics & Games 2025 con il manifesto firmato da Antonio Lapone che omaggia la Torino magica ed esoterica e il fumetto della tradizione franco-belga.

Ogni storia nasce da un conflitto, da un confine che si sfuma: tra luce e oscurità, tra bene e male, tra ciò che sembra e ciò che è. Il tema di questa edizione, Angeli e Demoni, prende vita proprio da questa tensione eterna tra opposti — e dalle infinite sfumature nel mezzo.

Il tema parla della natura ambivalente dei personaggi, delle chiavi di lettura delle storie, dei contrasti tra le emozioni. Un angelo può essere guida o inganno. Un demone può custodire una verità nascosta. Il bene e il male non sono mai assoluti: si mescolano, si travestono, si rincorrono - proprio come accade nei mondi narrativi del fumetto, del videogioco, della letteratura fantasy e del cinema. E così in fiera si indossa un costume, si interpreta, si immagina, si sogna. E allora perché non giocare con i simboli, con gli archetipi, con quella “magia” che da sempre fa di Xmas Comics & Games uno spazio di libertà e creatività? Angeli e demoni è un invito a esplorare i propri opposti, tra citazioni colte e incursioni pop, tra visioni angeliche e diaboliche tentazioni.

Protagonista dell’illustrazione è una ragazza in cosplay che veste i colori di Torino – giallo e blu – e porta a tracolla una borsetta a forma di controller di una console di videogames, segno della contaminazione tra linguaggi, passioni e generi. Ma è nelle ali scure e nella stella a cinque punte sulla fronte che si cela la chiave di lettura più profonda: la figura richiama volutamente l’iconografia del Genio Alato del monumento al Traforo del Frejus di piazza Statuto, da sempre considerato uno dei luoghi simbolo dell’esoterismo torinese. Per alcuni allegoria positivista del trionfo della Ragione sui Titani, per altri rappresentazione di Lucifero “Portatore di Luce”, la statua incarna da decenni l’ambiguità tra bene e male, sapere e dannazione, aspirazione e limite.

La cosplayer disegnata da Antonio Lapone ne reinterpreta le fattezze con eleganza pop e spirito nerd: la ragazza sfoglia un fumetto da cui si sprigiona un fascio di luce bianca al neon. Nel raggio immaginifico si cela il secondo omaggio dell’autore: un tributo alla straordinaria tradizione del fumetto franco-belga, tra le più influenti al mondo per innovazione grafica, ricchezza narrativa e capacità di attraversare generazioni e stili. Si riconoscono la pipa di Blake e Mortimer, il ciuffo di Tintin, l’elmetto alato di Asterix, il cappello di Spirou, la coda dei marsupilami, un puffo, il cappello di Lucky Luke, il muso di Le Chat e altre icone che hanno contribuito a definire i canoni espressivi della nona arte. Lo sfondo rosso, punteggiato da balloon tono su tono, richiama nuovamente il linguaggio del fumetto franco-belga e accende l’atmosfera natalizia dell’evento.

Il manifesto per Xmas Comics & games nasce dal bisogno fondamentale di rappresentare la magia del mestiere di fumettista: la stessa magia che gli alchimisti inseguivano quando, per trasmutare i metalli vili in oro, ricorrevano a sofisticati riti – dichiara Antonio Lapone. Il lavoro del fumettista, così come quello del grafico, consiste proprio in questo: trasformare un pensiero, una scintilla, un segno in qualcosa di più prezioso. La magia sta qui in un percorso articolato, fatto di bozzetti tracciati con matite blu, ricalchi in grigio, correzioni in rosso e, infine, la china: nera, profonda, buia come le notti di questa Torino magica ed esoterica."

A proposito di Xmas Comics & Games

Nato nel 2014 come evento di un solo giorno dedicato al mondo cosplay, nel tempo Xmas Comics ha ampliato il proprio raggio d’azione, fino a trasformarsi nell’edizione natalizia di Torino Comics. Oggi è un festival a tutti gli effetti, capace di unire generazioni diverse attorno alla passione per la creatività in ogni sua forma. Nel 2024 ha raggiunto il traguardo record di 28.000 visitatori, confermandosi come uno dei momenti più partecipati dell’inverno torinese.

«Xmas Comics & Games continua a crescere anno dopo anno, diventando un appuntamento sempre più centrale per la cultura pop in Italia. Il tema di questa edizione, Angeli e Demoni, ci permette di esplorare le tante sfumature della creatività e dell’immaginario contemporaneo» dichiara Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia, società che organizza la manifestazione in joint venture con Just For Fun.