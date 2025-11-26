È il momento di tuffarvi nell'azione più esplosiva di sempre con Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5, ora disponibile su Amazon a 44,99€ invece di 79,99€. Risparmiate il 13% su questa imperdibile edizione con contenuti bonus esclusivi Amazon, tra cui un biglietto da visita digitale unico e 10 gettoni XP doppia da 1 ora ciascuno. Preparatevi a vivere una campagna cooperativa rivoluzionaria e un multigiocatore mozzafiato con 16 mappe 6v6!

Prodotto in caricamento

Call of Duty Black Ops 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5 è consigliato a tutti gli appassionati di sparatutto dinamici che cercano un'esperienza completa e variegata. Se amate il brivido delle battaglie multigiocatore frenetiche, con 16 mappe 6v6 e due mappe 20v20 disponibili fin dal lancio, questo titolo vi offrirà ore di sfide competitive in ambientazioni mozzafiato. La campagna cooperativa innovativa è perfetta per chi preferisce affrontare missioni ad alto rischio insieme agli amici, esplorando location spettacolari dal Giappone al Mediterraneo. Gli amanti della modalità Zombi troveranno un'esperienza rinnovata e inquietante, con ambienti vasti e in continua mutazione che metteranno alla prova le vostre abilità di sopravvivenza.

Questa edizione con contenuti bonus esclusivi Amazon soddisfa le esigenze di chi vuole iniziare con un vantaggio competitivo: riceverete 5 gettoni XP doppia per livello e 5 per arma, oltre a un biglietto da visita esclusivo per distinguervi nelle lobby. Il rinnovato sistema di movimento assoluto e l'arsenale all'avanguardia vi permetteranno di dominare ogni battaglia, che siate veterani della serie o nuovi giocatori desiderosi di immergervi nell'universo Black Ops. Con uno sconto incredibile, è il momento ideale per assicurarvi l'esperienza Black Ops più sconvolgente mai realizzata da Treyarch.

Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5 vi porta nel capitolo più esplosivo della serie con una Campagna cooperativa innovativa che sfida la squadra in missioni ad alto rischio attraverso scenari mozzafiato. Il Multigiocatore offre 16 mappe 6v6 e 2 mappe 20v20 al lancio, con un arsenale futuristico e un sistema di movimento rinnovato. La modalità Zombi a round vi immerge in un mondo da incubo nell'etere oscuro, mentre i contenuti bonus esclusivi Amazon includono un biglietto da visita digitale e, giocando prima della Stagione 01, sbloccherete 5 gettoni XP doppia livello e 5 gettoni XP doppia arma.

Vedi offerta su Amazon