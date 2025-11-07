Da semplice passione a patrimonio culturale nazionale: sabato 8 novembre apre al pubblico il primo museo italiano interamente dedicato alla cultura pop. Il progetto, unico nel suo genere in Italia, prende forma con la nascita del Associazione Multiversi Fantastici, realtà no-profit guidata da Italo Allais, e si concretizza con l’inaugurazione del Museo della Cultura Pop ad Avigliana (TO), in Corso Laghi 296, sulle sponde del suggestivo Lago Grande.

Un sogno che diventa realtà

Italo Allais, collezionista da oltre trent’anni di action figure, statue, poster cinematografici, videogiochi e memorabilia, ha immaginato un luogo che potesse raccontare la storia della cultura pop/nerd italiana e internazionale negli ultimi cinquant’anni.

Il museo non è una semplice esposizione: è pensato come un viaggio immersivo attraverso le icone che hanno segnato l’immaginario collettivo — dal fumetto al cinema, dall’animazione giapponese (manga e anime) ai videogiochi, dal retrogaming alle nuove piattaforme digitali.

La scelta di Avigliana non è casuale: la città piemontese, alle porte della Val di Susa, offre una cornice paesaggistica e turistica ideale per un’attrazione culturale di questa portata.

Il percorso espositivo

All’interno del museo saranno presenti, tra gli altri:

Statues e action figure in scala reale di super-eroi e iconici personaggi pop.

Cabinati arcade, flipper storici e postazioni retrogaming per rivivere l’esperienza delle sale giochi.

Poster cinematografici da collezione, costumi, oggetti di scena e memorabilia che attraversano generazioni.

Laboratori, workshop creativi e proiezioni tematiche pensati per famiglie, scuole e appassionati.

L’evento di inaugurazione e il “padrino” d’eccezione

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 8 novembre. In mattinata, evento esclusivo a numero chiuso (limite 100 posti) riservato ai sostenitori della campagna di crowdfunding dell’associazione (donatori di una cifra maggiore a 50 € parteciperanno al meet & greet con il padrino dell’evento).

Il padrino è Pino Insegno, attore, doppiatore e conduttore televisivo molto noto nel panorama italiano.

Nel tardo pomeriggio, dalle circa 16:30, sarà possibile l’ingresso al pubblico generale al prezzo promozionale di 8 €. L’apertura ordinaria al pubblico inizierà domenica 9 novembre.

Un progetto culturale che chiede supporto

«Questo museo è la dimostrazione che la passione, se supportata da una visione comunitaria, può creare qualcosa di duraturo», dichiara Michele Colucci (in arte “Mike Arcade”), storyteller e portavoce dell’associazione.

«È un museo by fans, for fans, e la nostra natura no-profit rende ogni donazione fondamentale non solo per mantenere vivo lo spazio espositivo, ma per ampliare le attività didattiche e trasformare Avigliana in un punto di riferimento culturale su scala nazionale».

La campagna di crowdfunding è attiva sulla piattaforma GoFundMe e ha già raccolto migliaia di euro grazie a oltre 140 donatori.

Informazioni pratiche

Il Museo della Cultura Pop di Avigliana è il primo museo italiano interamente dedicato alla cultura pop, gestito dall’Associazione Multiversi Fantas­tici. Il patrimonio esposto è costituito dalla collezione privata di Italo Allais, che raccoglie oggetti di cultura nerd, toys, statue, videogiochi, poster, fumetti, memorabilia degli ultimi 50 anni.



La missione: promuovere l’educazione, la socialità e la conoscenza del patrimonio della cultura popolare attraverso una narrazione che unisce generazioni diverse, recuperando valori, memoria e creatività.

Tra lo: Italo Allais (presidente e proprietario collezione), Ivan Curina (vicepresidente), Simone Ercolini (tesoriere), Riccardo Tanoni, Chantal Sacchetti, Riccardo Longhi, Alessio Pasini e Michele Colucci (storyteller).Indirizzo: Corso Laghi 296, Avigliana (TO)Telefono: 349 064 3707La Mente Nostalgica