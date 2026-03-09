Su Amazon è disponibile una straordinaria offerta sull'ASUS ZenWiFi XD4 Plus, il sistema Mesh WiFi 6 AX1800 ideale per eliminare le zone morte in casa, con copertura fino a 204 m². Include AiProtection, parental control avanzato e configurazione semplificata tramite app. Ora disponibile a soli 70,90€ invece di 139€, con uno sconto del 49%!

ASUS ZenWiFi XD4 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ZenWiFi XD4 Plus è la soluzione ideale per chi vive in abitazioni medio-grandi, fino a 204 m², e soffre di zone morte WiFi o copertura instabile. È consigliato a famiglie numerose con molti dispositivi connessi simultaneamente, a chi lavora da casa e necessita di una connessione stabile e veloce, e a chi ha già un modem o ONT fornito dall'operatore con connessioni FTTC, FTTH o ADSL. Grazie al WiFi 6 AX1800 e al sistema mesh, garantisce fino a 1800 Mbps di velocità wireless distribuita uniformemente in ogni stanza.

Questo router risponde anche all'esigenza di sicurezza digitale in famiglia: il sistema di Parental Control con filtro URL permette di proteggere i più giovani da contenuti inappropriati, mentre la protezione cloud Trend Micro AiProtection tutela la privacy di tutti i dispositivi connessi. La configurazione in tre semplici passaggi e la gestione tramite app ASUS Router lo rendono accessibile anche a chi non è esperto di tecnologia. A soli 70,90€ invece di 139€, con uno sconto del 49%, rappresenta un acquisto eccellente qualità-prezzo.

ASUS ZenWiFi XD4 Plus è un sistema Mesh WiFi 6 AX1800 che copre fino a 204 m² eliminando le zone morte. Richiede un modem o ONT dell'operatore, supporta AiMesh, protezione AiProtection e parental control integrato.

Vedi offerta su Amazon