Siete stanchi di perdere le vostre chiavi, lo zaino o altri oggetti importanti? Apple AirTag in confezione da 4 è la soluzione perfetta per voi. Disponibile su Amazon, questo set vi permette di localizzare tutto ciò che vi sta a cuore attraverso l'app Dov'è. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, potrete seguire le indicazioni precise fino al punto esatto dove si trova l'oggetto smarrito. Oggi potete acquistare il pack da 4 AirTag a soli 89,00€ invece di 129,00€, con una batteria che dura oltre un anno e resistenza ad acqua e polvere.

AirTag, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli Apple AirTag in confezione da 4 sono la soluzione ideale per chi ha bisogno di tenere sotto controllo più oggetti contemporaneamente e tende a smarrire le proprie cose con frequenza. Questa confezione multipla si rivela perfetta per famiglie numerose che vogliono proteggere zaini, borse e chiavi di tutti i componenti, ma anche per professionisti che gestiscono attrezzature di lavoro, valigie e dispositivi in movimento. Con uno sconto del 31% che porta il prezzo a soli 89€, vi permette di risparmiare considerevolmente rispetto all'acquisto singolo, rendendo la protezione dei vostri oggetti più preziosi davvero conveniente.

Se viaggiate spesso o avete l'abitudine di dimenticare dove avete lasciato le cose, questi tracker vi cattureranno immediatamente. La funzione "Posizione precisa" con tecnologia Ultra Wideband vi guida esattamente dove si trova l'oggetto smarrito, mentre la rete globale di centinaia di milioni di dispositivi Apple vi aiuta a localizzare i vostri effetti personali anche a chilometri di distanza. Con una batteria che dura oltre un anno e la resistenza ad acqua e polvere, non dovrete preoccuparvi della manutenzione frequente, rendendoli perfetti anche per chi cerca una soluzione "installa e dimentica" per la sicurezza dei propri beni.

Gli Apple AirTag in confezione da 4 sono dispositivi di localizzazione intelligenti che vi permettono di ritrovare facilmente i vostri oggetti tramite l'app Dov'è. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband e alla funzione Posizione precisa, vi guideranno fino al punto esatto dove si trovano i vostri effetti personali. Con batteria sostituibile che dura oltre un anno e resistenza ad acqua e polvere IP67, offrono affidabilità totale nel tempo.

