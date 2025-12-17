Il Predator Helios Neo 16S AI è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo di 1.999,00€ invece di 2.799,00€, con uno sconto del 29%! Questo notebook gaming di ultima generazione vi conquisterà con prestazioni straordinarie grazie alla NVIDIA GeForce RTX 5070 e al processore Intel Core Ultra 9, perfetto per chi cerca potenza e portabilità in un design elegante sotto i 18,9 mm.

Acer Predator Helios Neo 16S, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Acer Predator Helios Neo 16S è la scelta ideale per i gamer evoluti e i professionisti creativi che cercano prestazioni desktop in formato portatile. Con il processore Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM DDR5 e la potentissima NVIDIA GeForce RTX 5070 con tecnologia DLSS 4, questo notebook vi permetterà di dominare i titoli AAA più esigenti a impostazioni ultra, gestire progetti di rendering 3D complessi e sfruttare appieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Il display OLED da 16 pollici a 240 Hz vi regalerà colori vibranti e fluidità estrema, rendendo ogni sessione di gioco o editing video un'esperienza immersiva senza compromessi.

Questo laptop gaming rappresenta l'equilibrio perfetto tra potenza e portabilità, con uno spessore sotto i 18,9 mm che non tradisce le sue capacità da workstation. È perfetto per chi lavora in mobilità durante il giorno e si dedica al gaming competitivo la sera, grazie al sistema di raffreddamento avanzato con ventole AeroBlade 3D e metallo liquido che garantisce prestazioni costanti anche sotto stress prolungato. Con 2 TB di storage SSD avrete spazio abbondante per la vostra libreria di giochi, progetti professionali e contenuti multimediali, mentre la retroilluminazione RGB a 4 zone personalizzabile aggiunge quel tocco di stile che distingue una postazione premium.

Il Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-976U è un notebook gaming che unisce potenza e portabilità. Dotato di processore Intel Core Ultra 9 275HX e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB GDDR7, offre prestazioni eccezionali. Completano la dotazione 32 GB di RAM DDR5, SSD da 2 TB e un magnifico display OLED da 16 pollici a 240 Hz. Il sistema di raffreddamento avanzato con ventole AeroBlade e pasta termica a metallo liquido garantisce temperature ottimali durante le sessioni più intense.

