AMC Networks e TNA Wrestling hanno annunciato un accordo pluriennale per portare lo show televisivo settimanale di punta della TNA, Thursday Night iMPACT!, su AMC – la nuova casa televisiva della TNA negli Stati Uniti.

La partnership TNA-AMC prenderà il via LIVE dal Curtis Culwell Center nel Metroplex di Dallas-Fort Worth giovedì 15 gennaio 2026.

Thursday Night iMPACT! su AMC, la nuova casa della TNA in America

AMC presenterà "Thursday Night iMPACT!" come un blocco di due ore di wrestling TNA ricco di azione in esclusiva in televisione ogni giovedì dalle 21:00 alle 23:00 ET. Il nuovo accordo TNA-AMC include anche l'estensione della trasmissione settimanale agli spettatori su AMC+.

Queste le dichiarazioni di Carlos Silva, Presidente di TNA Wrestling:

Siamo super entusiasti di portare l'entusiasmo, l'energia e il dramma sul ring della TNA Wrestling su AMC. La TNA Wrestling si avvia al 2026 nel suo momento più caldo di sempre, con intense rivalità e una fanbase che ama le star della TNA. Non vediamo l'ora di espandere il pubblico della TNA con il nostro nuovo partner, AMC Networks, che vanta una storia così lunga e illustre nel servire fan appassionati e coinvolti in così tanti show e franchise, attraverso questo nuovo accordo sui diritti mediatici.

I biglietti per il primissimo Thursday Night iMPACT! in onda su AMC il 15 gennaio 2026, al Curtis Culwell Center di Dallas, saranno in vendita giovedì 11 dicembre, a partire dalle 10:00 ET su tnawrestling.com. La prevendita dei biglietti inizierà martedì 9 dicembre, alle 10:00 ET. Per registrarsi alla prevendita, andare su tnawrestling.com.

Inoltre, la TNA Wrestling porterà due serate consecutive di wrestling professionistico dal vivo per la prima volta in assoluto ad Albuquerque, Nuovo Messico (la casa di Breaking Bad e Better Call Saul) giovedì 22-23 gennaio 2026 – con tutta l'azione di Albuquerque destinata ad andare in onda su AMC. Anche i biglietti per entrambi gli show di Albuquerque al Tingley Coliseum saranno in vendita l'11 dicembre, con la prevendita il 9 dicembre.

La storia della TNA

Fondata nel 2002, TNA Wrestling è una filiale di Anthem Sports & Entertainment. La TNA Wrestling è stata la casa del wrestling professionistico per leggende del settore come Hulk Hogan, Ric Flair, Sting, AJ Styles, Kurt Angle, Mick Foley, Kevin Nash e Mickie James, tra gli altri. Il roster TNA 2025-26 comprende Jeff & Matt Hardy, Nic & Ryan Nemeth, il Campione del Mondo TNA Frankie Kazarian, Mike Santana, Steve Maclin, Eddie Edwards, Brian Myers, Santino Marella, Mustafa Ali, Moose, Elijah, Eric Young, Tessa Blanchard, Ash By Elegance e altri.

Immagine di copertina via TNA Wrestling