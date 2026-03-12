Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di marzo 2026. Da segnalare i nuovi volumi di Chainsaw Man e Spy x Family , fra le novità Agents Of The Four Seasons – Dance Of Spring 1.

Approfittate degli sconti Planet Manga che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione di titoli.

Vedi tutti i titoli Planet Manga in offerta su MyComics

Semi di Ansia 1

PERSONE SCOMPARSE, INQUIETANTI INCONTRI, STRANI MONDI E REALTÀ FITTIZIE IN UNA SERIE DI RACCONTI DA BRIVIDO Un volume realizzato in maniera magistrale. Storie ispirate dalle leggende del folklore orientale vengono calate nell’ambiente urbano giapponese in un’opera in cui la realtà e l’orrore si mescolano in un turbinio di angoscia e… ansia. IL FUMETTO CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO FILM

Spy x Family 16

LE VERITÀ INCONFESSABILI DELLA MOGLIE DI DONOVAN DESMOND Non indovinereste mai quello che Loid sta per scoprire durante la visita psichiatrica a Melinda! Vi attende un volume esplosivo, tra paranoie segrete, gelosie infantili e… lo scoppio di un conflitto tra nazioni a scuola?!

Chainsaw Man 22

UN PIANO SINISTRO La rivelazione di Famy scombina le carte in tavola. Cos’ha in mente colei che finora tutti credevano essere il diavolofame? E come reagiranno Denji e Yoru ora che finalmente si stavano godendo un momento di pace?

Agents Of The Four Seasons – Dance Of Spring 1

In principio era l’inverno. Poi vennero le altre stagioni e il loro ciclo fu affidato dagli dèi agli Agenti delle Quattro Stagioni. Hinagiku Kayo è l’Agente della Primavera, tornata a Yamato dopo essere scomparsa per dieci anni. Cosa le sarà successo?

Ken La Leggenda Omnibus – Toki: Il Santo D'Argento

Dopo Raoh e Rei, ecco l’Omnibus incentrato su Toki: oltre millecento pagine di fumetto che fanno luce sui momenti più importanti della sua vita, compresi gli scontri con Kenshiro e gli altri personaggi della saga.

Il calendario completo delle uscite Planet Manga di marzo 2026

5 marzo 2026

Black Clover 35

Nyaight Of The Living Cat 7

Semi Di Ansia 1

12 marzo 2026

Shy 27

Togen Anki – Sangue Maledetto 22

Wind Breaker 17

La Leggenda Di Arslan 22

Spy x Family 16

Chainsaw Man 22

Dead Account 8

Centuria 5

Blood-Crawling Princess Of A Ruined Country 5

Tower Dungeon 5

Clevatess 3

Saint Seiya – I Cavalieri Dello Zodiaco: Rerise of Poseidon 2

19 marzo 2026

Jumbo Max 14

Unholy Blood 6

È Per Amore Se Non So Resisterti? 5

Cold Blue, Hot Red 9

Kei X Yaku – Dangerous Buddy 13

Hirano e Kagiura 6

Ken Il Guerriero DD – Design Deformation 4

Agents Of The Four Seasons – Dance Of Spring 1

Semi Di Ansia 2

26 marzo 2026

Semi Di Ansia 3

Ken La Leggenda Omnibus – Toki: Il Santo D'Argento

Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito Extreme Edition 6