Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di marzo 2026. Da segnalare i nuovi volumi di Chainsaw Man e Spy x Family , fra le novità Agents Of The Four Seasons – Dance Of Spring 1.
Approfittate degli sconti Planet Manga che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione di titoli.
Vedi tutti i titoli Planet Manga in offerta su MyComics
Semi di Ansia 1
PERSONE SCOMPARSE, INQUIETANTI INCONTRI, STRANI MONDI E REALTÀ FITTIZIE IN UNA SERIE DI RACCONTI DA BRIVIDO Un volume realizzato in maniera magistrale. Storie ispirate dalle leggende del folklore orientale vengono calate nell’ambiente urbano giapponese in un’opera in cui la realtà e l’orrore si mescolano in un turbinio di angoscia e… ansia. IL FUMETTO CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO FILM
Spy x Family 16
LE VERITÀ INCONFESSABILI DELLA MOGLIE DI DONOVAN DESMOND Non indovinereste mai quello che Loid sta per scoprire durante la visita psichiatrica a Melinda! Vi attende un volume esplosivo, tra paranoie segrete, gelosie infantili e… lo scoppio di un conflitto tra nazioni a scuola?!
Chainsaw Man 22
UN PIANO SINISTRO La rivelazione di Famy scombina le carte in tavola. Cos’ha in mente colei che finora tutti credevano essere il diavolofame? E come reagiranno Denji e Yoru ora che finalmente si stavano godendo un momento di pace?
Agents Of The Four Seasons – Dance Of Spring 1
In principio era l’inverno. Poi vennero le altre stagioni e il loro ciclo fu affidato dagli dèi agli Agenti delle Quattro Stagioni. Hinagiku Kayo è l’Agente della Primavera, tornata a Yamato dopo essere scomparsa per dieci anni. Cosa le sarà successo?
Ken La Leggenda Omnibus – Toki: Il Santo D'Argento
Dopo Raoh e Rei, ecco l’Omnibus incentrato su Toki: oltre millecento pagine di fumetto che fanno luce sui momenti più importanti della sua vita, compresi gli scontri con Kenshiro e gli altri personaggi della saga.
Il calendario completo delle uscite Planet Manga di marzo 2026
5 marzo 2026
Black Clover 35
Nyaight Of The Living Cat 7
Semi Di Ansia 1
12 marzo 2026
Shy 27
Togen Anki – Sangue Maledetto 22
Wind Breaker 17
La Leggenda Di Arslan 22
Spy x Family 16
Chainsaw Man 22
Dead Account 8
Centuria 5
Blood-Crawling Princess Of A Ruined Country 5
Tower Dungeon 5
Clevatess 3
Saint Seiya – I Cavalieri Dello Zodiaco: Rerise of Poseidon 2
19 marzo 2026
Jumbo Max 14
Unholy Blood 6
È Per Amore Se Non So Resisterti? 5
Cold Blue, Hot Red 9
Kei X Yaku – Dangerous Buddy 13
Hirano e Kagiura 6
Ken Il Guerriero DD – Design Deformation 4
Agents Of The Four Seasons – Dance Of Spring 1
Semi Di Ansia 2
26 marzo 2026
Semi Di Ansia 3
Ken La Leggenda Omnibus – Toki: Il Santo D'Argento
Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito Extreme Edition 6