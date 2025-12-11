Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha ufficializzato il calendario delle uscite previste a dicembre 2025. Da segnalare il primo volume del nuovo western franco-belga Duke e il volume 17 di Dragonero Senzanima.

Duke Vol. 1 – Fango e Sangue

Hermann torna a cimentarsi con la Frontiera americana in una serie pubblicata per la prima volta in volume nel nostro Paese, in collaborazione con lo storico marchio editoriale Nona Arte. Duke è un uomo tormentato. Vicesceriffo di una piccola città, convinto della dimensione morale della sua missione, è anche un cecchino abituato alla violenza. Quando scoppia un conflitto tra minatori e proprietari terrieri, Duke deve abbandonare la sua neutralità. E ricorrere a ciò che conosce meglio e teme di più: le sue armi.

Senzanima Vol. 17 – Tradimento – Variant Manicomix

In questo nuovo episodio, i Senzanima se la vedranno con uno spietato nemico, l’ombra di un insospettabile tradimento nelle file della compagnia e, all’orizzonte, il profilarsi di una terribile tragedia! I Senzanima vagano verso la baia di Solian, per poi dirigersi a Vetwadàrt, conosciuta peri lussuosi bordelli e le bellissime donne. La missione appare semplice: aggregarsi alle altre compagnie di mercenari che li attendono in città, ma già durante la navigazione verso Solian emergeranno i primi problemi…

Tex Willer – Raza il Comanchero

Il giovane Tex Willer torna in libreria con un capolavoro disegnato dalla star internazionale dei comics Carlos Gomez! Tex non ha rinunciato a cercare Felix Ward, il ragazzo scomparso che ha involontariamente causato la guerra tra Cochise e i soldati americani. Dopo aver salvato Carlos, un ex componente della banda di Santiago Querquer, da un attacco di feroci Hualpai, Tex lo costringe a unirsi a lui nella ricerca, ma il nostro eroe non ha fatto i conti con il nuovo capo di Carlos… Pedro Raza, il crudele comanchero!

Tex e El Morisco 2 - Diablero

El Morisco è un grande studioso di civiltà antiche, esperto di magia egiziana e azteca. Per lui erbologia e scienze occulte non conoscono segreti. Alleato e compagno di mille avventure, El Morisco è sempre pronto a schierarsi al fianco di Tex sulla pista della giustizia. Una specie di lupo mannaro semina terrore fra gli Apaches delle Sierras e soltanto El Morisco può fermare la maledizione! I pards corrono in soccorso dell’amico, ma dovranno vedersela con la diablera azteca Mitla, legata indissolubilmente alla sanguinosa creatura. E quando gli Hopi sono minacciati da un fenomenale predatore alieno, Tex tornerà in campo insieme allo studioso di Pilares, per osservare le incredibilmente letali capacità dell’extraterrestre!

Zagor presenta American Cico

Spiritoso quanto maldestro, incredibilmente goloso, dall’animo gentile e lo spirito coraggioso, vulcanico e geniale - certo, a modo suo - ma soprattutto leale: Cico Felipe Cayetano Lopez Martinez y Gonzales è l’amico che tutti vorremmo! E una notte di veglia, durante la quale i due amici attendono di sorprendere un presunto ladro di provviste, diventa l'occasione per il panciuto messicano di raccontare alcune delle peripezie di cui è stato protagonista prima di diventare l’inseparabile compagno di Zagor nelle loro infinite avventure.

Il calendario delle uscite Sergio Bonelli Editore di dicembre 2025

Dall'1 al 7 dicembre 2025

Dall'8 al 14 dicembre 2025

Tex e El Morisco 2 - Diablero

Dragonero 151 - L'immemore

Martin Mystère 430 - Natale senza Fine

I Mondi di Zagor 2 - Le Caverne Maledette

Tex Classic 229 - L'ultimo Assedio

Zagor presenta American Cico

Dylan Dog Oldboy 5 (seconda serie) - Fantasmi di Guerra

Dal 15 al 21 dicembre 2025

Speciale Martin Mystère 43 - Il mistero di Martin Mystère Parte Due

Nathan Never 415 - Hacker

Battaglia - L'ispettore Coke

Tex Willer 86 - La Mesa del Diavolo

Speciale Nathan Never 36 - Macchine di Morte

Dal 22 al 31 dicembre 2025