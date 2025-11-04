Disney Plus ha annunciato tutte le novità che arriveranno in streaming a novembre 2025. Da segnalare la Stagione 22 di Grey's Anatomy e il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi.
I Fantastici 4: Gli Inizi - 5 novembre
Sullo sfondo di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ‘60, la Prima Famiglia Marvel è alle prese con una sfida difficile. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da una divinità spaziale e dal suo enigmatico Araldo.
Iron Man i suoi Fantastici Amici Stagione 1 - 12 novembre
La Mano sulla Culla - 19 novembre
Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che assume una nuova tata, Polly Murphy (Maika Monroe), per poi scoprire che lei non è la persona che dice di essere.
The Beatles Anthology - 26 novembre
La storica docuserie, raccontata dagli stessi Beatles, esplora la vita e l’epoca della band più influente e amata di tutti i tempi. Splendidamente restaurata da Park Road Post di Peter Jackson a Wellington, in Nuova Zelanda, questa serie include un nono episodio inedito con filmati mai visti prima di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr durante la creazione della serie originale Anthology e del progetto musicale degli anni ‘90. La serie abbraccia i primi anni difficili e pieni di ambizione della band fino al fenomeno della Beatlemania e alla fama mondiale. John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr accompagnano il pubblico in questo viaggio mentre rivivono gli alti e bassi e i colpi di scena degli otto lunghi e tortuosi anni dei Beatles come band.
Grey's Anatomy Stagione 22 - 27 novembre
Il calendario completo delle uscite su Disney Plus di novembre 2025
- All's Fair - 4 novembre
- I Fantastici 4: Gli Inizi - 5 novembre
- Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar - 7 novembre
- Love+War: Linsey Addario The Photographer - 7 novembre
- Iron Man i suoi Fantastici Amici Stagione 1 - 12 novembre
- La Vita Segreta delle Moglie Mormoni Stagione 3 - 13 novembre
- A Very Jonas Christmas Movie - 14 novembre
- Micky Mouse Clubhouse+ - 18 novembre
- La Mano sulla Culla - 19 novembre
- English Teacher Stagione 2 - 19 novembre
- Chris Hemsworth: Un Memorabile Viaggio on the Road - 24 novembre
- The Beatles Anthology - 26 novembre
- The Great North Stagione 5 - 26 novembre
- Grey's Anatomy Stagione 22 - 27 novembre