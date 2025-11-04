Disney Plus ha annunciato tutte le novità che arriveranno in streaming a novembre 2025. Da segnalare la Stagione 22 di Grey's Anatomy e il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi.

I Fantastici 4: Gli Inizi - 5 novembre

Sullo sfondo di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ‘60, la Prima Famiglia Marvel è alle prese con una sfida difficile. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da una divinità spaziale e dal suo enigmatico Araldo.

Iron Man i suoi Fantastici Amici Stagione 1 - 12 novembre

La Mano sulla Culla - 19 novembre

Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che assume una nuova tata, Polly Murphy (Maika Monroe), per poi scoprire che lei non è la persona che dice di essere.

The Beatles Anthology - 26 novembre

La storica docuserie, raccontata dagli stessi Beatles, esplora la vita e l’epoca della band più influente e amata di tutti i tempi. Splendidamente restaurata da Park Road Post di Peter Jackson a Wellington, in Nuova Zelanda, questa serie include un nono episodio inedito con filmati mai visti prima di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr durante la creazione della serie originale Anthology e del progetto musicale degli anni ‘90. La serie abbraccia i primi anni difficili e pieni di ambizione della band fino al fenomeno della Beatlemania e alla fama mondiale. John Lennon,

Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr accompagnano il pubblico in questo viaggio mentre rivivono gli alti e bassi e i colpi di scena degli otto lunghi e tortuosi anni dei Beatles come band.

Grey's Anatomy Stagione 22 - 27 novembre

