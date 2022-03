Apple AirPods a meno di 100 euro su Amazon! Auricolari di qualità a un prezzo imperdibile!

Anche oggi, martedì 15 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa agli auricolari Apple AirPods di seconda generazione, che attualmente potete portarvi a casa a soli 99€, rispetto agli usuali 149€ di listino, per un risparmio reale di 50€.

Gli auricolari Apple AirPods di seconda generazione sono l’accompagnamento ideale per il vostro iPhone, iPad o Mac in quanto è possibile accoppiarle via Bluetooth con un semplice tocco e nient’altro. Successivamente, il loro funzionamento sarà come una vera e propria magia, accendendosi e collegandosi automaticamente al dispositivo e scollegandosi una volta riposte nella loro custodia.

Gli auricolari Apple AirPods di seconda generazione, grazie al chip Apple H1 e ai sensori integrati, sono in grado di capire quando vengono indossati, attivando automaticamente il microfono e indirizzare l’audio a entrambi gli auricolari o solo a quello che stai usando.

Gli auricolari Apple AirPods di seconda generazione offrono cinque ore di ascolto e tre ore di conversazione con una singola ricarica, mentre la custodia garantisce di ricaricarle più volte, per un totale di circa 24 ore.

Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un paio di ottimi auricolari true wireless risparmiando notevolmente sul loroprezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

