Amazon Gaming Week: sconti fino al 52% sui migliori monitor gaming

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui monitor gaming: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra i tanti modelli in promozione, vi segnaliamo il Benq Mobiuz Ex2710R, che attualmente potete portarvi a casa a soli 299,99€, rispetto agli usuali 619€ di listino, con uno sconto del 52% e un risparmio reale di 319,01€.

Il monitor gaming BenQ Mobiuz EX2710R è equipaggiato con un pannello curvo VA da 27″ a risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel) con tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di ben 165 Hz che lo rende l’ideale per gli appassionati di videogiochi su PC e in particolare di titoli competitivi. I giochi sono così più fluidi, gli oggetti più nitidi e i dettagli più puliti grazie a oltre il doppio del refresh rate dei display standard.

La velocità di risposta dei pixel rispetto al frame rate è fondamentale per il gaming e un tempo di risposta bassissimo garantisce un gioco fluido, nitido e privo di sfocature anche nelle azioni più concitate. Per questo il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX2710R supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, cosicché tutti i contenti multimediali, fino all’esperienza di gioco, saranno fluidi, senza ritardi, scatti e lag di visualizzazione.

Il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX2710R è dotato in ingressi HDMI e Display Port, così da connettere più dispositivi contemporaneamente, e integra un sottosistema audio 2.1 composto da due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W, accompagnato da un chip DLP, una calibrazione acustica di treVolo e cinque modalità audio personalizzate. Per quanto riguarda la compatibilità con le console, il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX2710R supporta la modalità a 120Hz con Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X|S.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante, mentre di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

