Ubisoft Store: fino all’85% di sconto sulla serie Far Cry e altro ancora

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare diversi titoli della serie Far Cry, Assassin’s Creed e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint con sconti consistenti sino all’85%!

Ad esempio, per appena 3€, anziché 19,99€, potete portarvi a casa Far Cry 3, titolo che vi metterà nei panni di Jason Brody, che si trova a vivere un vero e proprio incubo quando, insieme ai suoi amici in vacanza in un paradisiaco arcipelago, si ritrova ad avere a che fare con i pirati e fuorilegge guidati dal terrificante Vaas.

Se, invece, volete confrontarvi con le più recenti uscite del franchise, per immergervi nel fondamentalismo religioso e le follie di Far Cry 5 dovrete sborsare solo 9€, invece degli usuali 59,99€ di listino. In questo caso, vi ritroverete all’interno di uno scenario molto meno esotico, nelle campagne statunitensi del Montana, presso una comunità in cui John Seed ha imposto con un regno di orrore, mutilazioni e fanatismo le sue regole.

Cambiando ambientazione, troviamo anche Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, proposto in saldo a soli 9€ contro i 59,99 € del prezzo di listino (ossia l’85% di sconto). Si tratta di uno sparatutto militare che offre un enorme mondo aperto, giocabile sia in solitaria che in co-op fino a 4 giocatori contemporaneamente.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione