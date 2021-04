Ubisoft Store: fino all’80% di sconto sui DLC di Assassin’s Creed ed altri titoli

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare espansioni, DLC e contenuti aggiuntivi relativi a tantissimi videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Far Cry, con sconti consistenti sino all’80%!

Tra i Season Pass acquistabili attualmente a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare quello relativo ad Assassin’s Creed Syndicate, che potete portarvi a casa a soli 7,50€, rispetto ai 29,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 22,49€. In questo caso, il pacchetto comprende l’espansione “Jack lo Squartatore”, la missione esclusiva “Una Lunga Notte”, due set di attrezzature ed arme speciali, il pacchetto missioni “L’ultimo Maharaja”, il potenziatore XP permanente, 500 crediti Helix per acquistare contenuti di gioco aggiuntivi ed il pack “Strade di Londra”.

Piuttosto interessante che il Season Pass di Immortals Fenyx Rising, proposto a soli 29,99€, che include 3 DLC narrativi: “Una nuova divinità”, “Miti del regno d’oriente” e “Gli dei perduti”. Grazie a questi contenuti aggiuntivi potrete vivere storie ed enigmi ancora più epici. Stesso prezzo per il Season Pass di Watch Dogs: Legion, che comprende una grande espansione in due episodi, con il ritorno di Aiden Pearce, protagonista del primo capitolo della serie, come personaggio giocabile.

Se invece amate gli sparatutto in prima persona, non potete di certo lasciarvi sfuggire il Season Pass di Far Cry 5, acquistabile a soli 7,50€, rispetto ai 29,99€ usuali di listino. Il pacchetto permette di accedere a tre store aggiuntive piuttosto caratteristiche, che vi porteranno ad affrontare zombi, vietcong e marziani, oltre a fornirvi armi aggiuntive e Far Cry 3.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione