The Callisto Protocol: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

The Callisto Protocol è un ’ambizioso horror che vuole raccogliere il testimone di Dead Space, portandovi a vivere orrori inenarrabili nelle profondità dello spazio. Ambientato nel 2320, il titolo vi porterà sulla luna morta di Giove a vivere la storia di Jacob Lee. Si tratta di un detenuto nella prigione di Black Iron, che dovrà lottare disperatamente per la sua vita quando scoprirà che una minaccia biologica molto più grande di un singolo uomo potrebbe spazzarlo via.

L’intento del gioco è quello di farvi provare orrore puro tramite «l’horror engineering», che mescola atmosfera, tensione, violenza, senso di impotenza e umanità. Lo scopo finale è far scontrare queste emozioni per farvi vivere un’esperienza horror davvero unica, promettono gli autori.

Striking Distance Studios ha ideato un sistema di combattimento strategico che costringe il giocatore a uno scontro ravvicinato con le orribili creature che si troverà ad affrontare. Grazie a una peculiare arma gravitazionale chiamata GRP, abbiamo cercato di creare un equilibrio perfetto tra lotta corpo a corpo e scontri a fuoco.

Le guardie di Black Iron utilizzano il GRP per tenere sotto controllo i prigionieri, ma grazie a quest’arma Jacob potrà affrontare i Biophage con soluzioni creative. Per uscire da una situazione critica, il giocatore potrà stordire un mostro in arrivo o persino scagliarlo in una turbina o contro un qualche tipo di minaccia ambientale nelle vicinanze.

The Callisto Protocol sarà lanciato il prossimo 2 dicembre per Windows PC, Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One e Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.