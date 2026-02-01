SpazioGames Logo
Difficile

Quale sarà l'impatto dell'IA sul lavoro nell'industria videoludica secondo Shift Up?

Una persona potrà svolgere il lavoro di 100 persone
Non comporterà perdite di posti di lavoro
Ha fatto entrambe le affermazioni contraddittorie
Creerà nuove opportunità di lavoro