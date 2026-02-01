News
Medio
Qual è stato il picco di utenti raggiunto da Resident Evil Requiem su Steam?
168.191 utenti simultanei
312.450 utenti simultanei
267.509 utenti simultanei
198.750 utenti simultanei