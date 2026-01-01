SpazioGames Logo
Vai a Cultura POP
Accedi a Xenforo
Medio

Cosa hanno scoperto i fan di Clair Obscur nel codice sorgente?

Messaggi e riferimenti che spiegano l'origine dei nomi dei nemici
Easter egg che sbloccano contenuti segreti
Codici per ottenere armi leggendarie
Dialoghi alternativi per il finale del gioco