Paper Mario The Origami King per Nintendo Switch a un super prezzo! Risparmi il 30%!

Siete in possesso di una console Nintendo Switch e desiderate aggiungere alla vostra collezione Paper Mario: The Origami King? Abbiamo una proposta allettante per voi! Il famoso portale di e-commerce Amazon sta attualmente offrendo l’opportunità di acquistare il gioco a un prezzo estremamente conveniente.

In Paper Mario: The Origami King, Re Olly, autoproclamatosi sovrano del Regno degli Origami, ha architettato un piano per sottomettere il mondo ai suoi comandi. Per farlo, ha avvolto il castello della Principessa Peach in nastri colorati e lo ha trasportato su una montagna lontana. Re Olly ha inoltre trasformato i fedeli servitori di Bowser in soldati origami, al fine di utilizzarli per i suoi scopi malvagi. Solo l’intervento di Mario potrà salvare la situazione.

In Paper Mario: The Origami King, Mario avrà a disposizione nuovi strumenti, come gli Arti Magni, che permetteranno ai giocatori di interagire con l’ambiente, sollevare oggetti per scoprire nuove aree e risolvere enigmi, o trovare sorprese accuratamente nascoste dagli sviluppatori del gioco.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che “geniale, brillante, simpatico ed eclettico: Paper Mario: The Origami King è un’avventura di ampio respiro, con un sistema di combattimento che da solo rappresenta il valore più alto dell’intera esperienza di gioco“.

Se state pensando di acquistare il videogioco Paper Mario: The Origami King, non c’è momento migliore di questo per farlo. In questo momento, il titolo è disponibile al prezzo speciale di 42,20€, con un risparmio reale di 17,79 euro rispetto al prezzo di vendita originale di 59,99€.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.