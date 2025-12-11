Wario World sbarca ufficialmente su Nintendo Switch 2 per tutti gli abbonati a Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo. Una piccola sorpresa di fine anno che riporta in vita uno dei titoli più particolari dell’era GameCube, uscito originariamente nel 2003 e rimasto per anni una sorta di cult nascosto per appassionati e collezionisti.

Da oggi, chi possiede l’abbonamento Expansion Pack può avviare il gioco senza alcun costo aggiuntivo, riscoprendo un platform d’azione che ha sempre saputo distinguersi per personalità, ritmo e quell’umorismo sfrontato che solo Wario riesce a incarnare.

L’avventura riparte dal castello del nostro antieroe, devastato da una gemma nera maledetta che non solo ha distorto le sue stanze, ma gli ha anche portato via il tesoro. Il risultato è un viaggio muscolare e caotico, tutto basato su schiaffi, prese, acrobazie e un’avidità fuori scala. L’obiettivo è chiaro: sconfiggere nemici, raccogliere monete e tesori, liberare gli Spritelings intrappolati e farsi strada attraverso quattro aree ricche di trappole.

Wario, dal canto suo, non è certo un protagonista privo di stile. Le sue tecniche più famose tornano tutte, dal Wild Swing-Ding al Piledriver, mosse che non servono solo a spaccare tutto quello che si muove, ma anche a eliminare ostacoli e aprire passaggi in modo creativo. Il mix tra azione brutale e piccoli puzzle ambientali è uno degli elementi che ha reso Wario World così affascinante allora e ancora oggi.

Nintendo ha pubblicato anche un breve trailer dedicato alla versione Switch 2, utile per farsi un’idea del lavoro di adattamento e per rivivere l’atmosfera di questo strambo tesoro del Cube.

La giornata è stata particolarmente ricca per gli appassionati del retrogaming: Rayman 2: The Great Escape e Tonic Trouble sono stati anch’essi annunciati per Nintendo Switch Online, ampliando ulteriormente la libreria classica destinata agli abbonati.

Un dicembre decisamente generoso per chi ama recuperare le perle del passato, e un’ottima occasione per (ri)scoprire l’avarissimo e irresistibile lato oscuro del mondo di Mario.