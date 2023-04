Samsung Odyssey G7, monitor 4K top, oggi scontato del 21%!

Avete bisogno di un nuovo monitor gaming a buon prezzo in grado di farvi giocare al meglio anche ad alto refresh rate? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce MediaWorld offre il monitor gaming Samsung Odyssey G7 a un prezzo incredibilmente conveniente: un’occasione che non dovrete lasciarvi sfuggire. Infatti, attualmente potete portarvi a casa il monitor gaming Samsung Odyssey G7 a soli 629€, rispetto agli usuali 799,99€ di listino, con uno sconto del 21,37% e un risparmio reale di 170,99€.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G7 è equipaggiato con un pannello IPS da 28 pollici che vanta una risoluzione 4K (3.840x2.160 pixel in formato 16:9), con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G7 permette di visualizzare un'ampia gamma di tonalità realistiche grazie alla tecnologia HDR400. Inoltre, le funzioni Flicker Free e Eye Safer Mode assicurano un'esperienza visiva confortevole anche durante lunghe sessioni di gioco, riducendo l'affaticamento degli occhi.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G7 è compatibile con le più avanzate tecnologie, tra cui Radeon FreeSync 2 ed NVIDIA G-Sync. Tra le opzioni di connettività troviamo due porte HDMI, una DisplayPort, un hub con due porte USB 3.0 e una classica uscita audio tramite jack da 3,5 mm. Infine, sul retro del monitor gaming Samsung Odyssey G7 è presente un anello luminoso personalizzabile che aggiunge un tocco di stile alla vostra postazione.

