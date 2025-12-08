Todd Howard torna a parlare, e come spesso accade quando apre bocca, l’effetto è quello di un sasso lanciato in uno stagno che da anni attende onde nuove. Questa volta il discorso non riguarda direttamente il videogame più atteso del decennio, ossia quel benedetto The Elder Scrolls VI che continua a essere “ancora lontano” come un miraggio che si allontana ogni volta che provi a fissarlo, ma l’ipotesi, finora fantascientifica, di una serie TV dedicata a The Elder Scrolls. Un’ipotesi che, secondo Howard, non è da escludere… ma che allo stesso tempo potrebbe rimanere congelata per un’altra decade.

Mentre il mondo si prepara a rivedere Fallout su Prime Video con la sua seconda stagione, e mentre Amazon continua a puntare forte sulla trasposizione dei franchise più iconici di Bethesda (in arrivo c’è anche la serie su Wolfenstein), qualcuno ha osato chiedere: “E Skyrim? E Tamriel? È possibile una serie?” È lì che Howard, parlando con Eurogamer, ha sfoderato il suo classico equilibrio zen tra entusiasmo e prudenza: “Non posso escluderla, né confermarla.”

Una frase che di per sé non significa nulla, ma che in realtà dice molto. Perché è proprio quel “non posso escluderla” a far drizzare le antenne a un fandom che vive in apnea da anni, diviso tra chi vuole TES6 subito e chi nel frattempo si accontenterebbe anche solo di vedere Vivec, Solitude o Whiterun prendere vita sul piccolo schermo.

La verità è che la serie di Fallout ha avuto un impatto colossale sul brand, più grande di quanto perfino Howard si aspettasse. E questo, inevitabilmente, fa scattare la domanda: se ha funzionato così bene per una saga post-apocalittica che vive di ironia macabra e grottesca, perché non provare con un universo che ha venduto decine di milioni di copie e definito un intero immaginario fantasy moderno? Howard lo ammette: l’idea fa pensare. Ma subito dopo chiude la porta, o meglio, la accosta. Dice che oggi non c’è niente in produzione, niente in cantiere, niente da annunciare. E si dichiara perfino disposto a dire “no per dieci anni”.

In conclusione, sì: una serie di The Elder Scrolls è possibile. Tecnicamente, idealmente, commercialmente. Ma non adesso. E forse non nel futuro immediato. Howard parla con lo sguardo di chi sa benissimo che ogni movimento su questa IP potrebbe scatenare un terremoto nell’industria.