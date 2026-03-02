L’adattamento live-action di God of War targato Amazon Prime Video continua a far discutere. Dopo la pubblicazione della prima immagine ufficiale con Kratos e Atreus, le reazioni online sono state tutt’altro che entusiaste. Tra i commenti più rumorosi spicca quello di David Jaffe, creatore originale del franchise, che ha espresso un giudizio netto sull’immagine promozionale, pur mantenendo fiducia nella qualità dello show.

L’immagine, che mostra Ryan Hurst nei panni di Kratos accanto ad Atreus, è stata inizialmente scambiata da alcuni fan per un contenuto generato con intelligenza artificiale, complice l’illuminazione e la composizione giudicate poco convincenti. Una volta confermata come teaser ufficiale, le critiche si sono concentrate soprattutto sull’aspetto del protagonista e sull’atmosfera generale dello scatto.

Durante un intervento sul proprio canale YouTube, Jaffe ha dichiarato di ritenere l’immagine “terribile sotto molti aspetti”, arrivando a definirla una scelta discutibile dal punto di vista comunicativo. Tuttavia, ha chiarito di non avere dubbi sulla bontà del progetto nel suo complesso. La sua fiducia deriva soprattutto dal coinvolgimento di Ron Moore, showrunner noto per i suoi lavori in ambito televisivo di alto profilo, e dalla presenza di Cory Barlog, figura chiave della rinascita moderna della saga videoludica.

Jaffe ha sottolineato come l’aspetto fisico dell’attore non sia un problema in sé: ciò che conta, a suo avviso, è la capacità di incarnare l’essenza del personaggio. Le sue perplessità riguardano piuttosto la scelta dell’immagine come primo biglietto da visita per il pubblico, ritenuta poco rappresentativa della forza e dell’intensità associate a Kratos.

Anche la raffigurazione di Atreus e alcuni elementi scenografici sono stati oggetto di critiche, con Jaffe che ha messo in discussione la naturalezza della posa e la resa dello sfondo. Nonostante ciò, ha ribadito più volte di essere convinto che la serie possa rivelarsi valida, proprio grazie al talento del team creativo coinvolto.

In definitiva, il dibattito si concentra più sulla comunicazione che sul contenuto. Un teaser poco riuscito può compromettere l’entusiasmo iniziale, ma non determina necessariamente la qualità finale di una produzione. Con un franchise così amato e un team di alto livello alle spalle, la serie di God of War avrà comunque l’attenzione di milioni di fan quando debutterà ufficialmente.