Amazon accelera finalmente sulla produzione della serie TV live-action dedicata a God of War. A oltre tre anni dall’annuncio iniziale, il progetto entra nella fase di pre-produzione e, soprattutto, avvia ufficialmente il casting per i ruoli di Kratos e Atreus. Ma la novità più rilevante riguarda la regia: a guidare i primi due episodi sarà Frederick E.O. Toye, uno dei nomi più solidi della televisione statunitense contemporanea.

Toye è una garanzia per chiunque mastichi serialità. Nel suo curriculum compaiono episodi di serie di enorme peso come Westworld, The Walking Dead, The Boys, Watchmen e persino la recente Fallout, diventata uno dei maggiori successi di Amazon. Non basta: Toye ha vinto anche un Emmy per la regia del penultimo episodio di Shogun, una delle produzioni più acclamate degli ultimi anni. Un profilo che suggerisce quanto Amazon stia puntando in alto con l’adattamento della saga di Santa Monica Studio.

Prodotto in caricamento

Secondo quanto riportato da Deadline, i lavori preparatori sulla serie sono ora pienamente in corso e la ricerca degli interpreti per Kratos e Atreus è ufficialmente iniziata. Intanto, Christopher Judge – storico interprete di Kratos nei videogiochi moderni – ha respinto le voci che lo volevano coinvolto anche nella versione live-action, lasciando intendere che Amazon stia cercando un nuovo volto per incarnare il Fantasma di Sparta.

La serie di God of War, annunciata per la prima volta nel 2022, aveva vissuto una lunga fase di stallo fino al 2024, quando è stata sottoposta a un vero e proprio reboot creativo. A guidare questa nuova direzione è arrivato Ronald D. Moore, creatore di For All Mankind, ora showrunner ufficiale della produzione. Una scelta che sembra aver convinto Amazon, tanto che la piattaforma avrebbe già ordinato due stagioni ancor prima di iniziare le riprese.

Con il successo di Fallout ancora fresco e la crescente attenzione verso le trasposizioni televisive dei videogiochi, Amazon punta con decisione a un'altra grande hit. E mentre l’attesa per il casting di Kratos e Atreus cresce, la serie si prepara a diventare una delle produzioni più osservate dei prossimi anni.