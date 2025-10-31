Il mondo videoludico è in fermento dopo l'annuncio di Halo: Campaign Evolved, ma dietro le quinte si starebbe preparando un piano molto più ambizioso per riportare in vita l'intera trilogia originale.
Secondo indiscrezioni provenienti da fonti considerate affidabili, Microsoft non si fermerebbe al remake del primo capitolo ma avrebbe in cantiere anche Halo 2 e Halo 3, tutti sviluppati su Unreal Engine 5.
La notizia ha però un aspetto che sta sollevando perplessità tra i fan: questi remake arriverebbero senza la componente multiplayer, elemento storicamente centrale per la saga di Master Chief.
La strategia dietro questa scelta apparentemente controintuitiva sarebbe chiara secondo quanto riportato dall'account Halo Leaks, che in passato ha dimostrato di avere accesso a informazioni riservate poi rivelatesi accurate.
Il team di sviluppo starebbe concentrando tutte le risorse dedicate al multiplayer su un unico progetto: il prossimo capitolo inedito della serie, informalmente chiamato Halo 7 contando tutti i titoli principali usciti fino a oggi, dove Halo Infinite rappresenterebbe il sesto.
Questa decisione nascerebbe dalla volontà di evitare una frammentazione della base giocatori. Con multiplayer separati per ciascun remake, Microsoft rischierebbe di creare una competizione interna tra i vari capitoli, con conseguente dispersione della community online.
Un problema non banale per un franchise dove la componente competitiva rappresenta da sempre uno dei pilastri fondamentali dell'esperienza di gioco, al pari se non superiore rispetto alle campagne single player.
Vale la pena ricordare che tutti questi titoli hanno già ricevuto una rielaborazione tecnica all'interno di Halo: The Master Chief Collection, dove ciascun capitolo mantiene il proprio multiplayer distinto.
Tuttavia, i nuovi remake rappresenterebbero un rifacimento completo sotto il profilo tecnico e grafico, sfruttando le potenzialità dell'Unreal Engine 5 per offrire un'esperienza visivamente all'altezza degli standard moderni.
Per quanto riguarda Halo 7, le informazioni trapelate indicano che includerà sia una campagna narrativa che il comparto multiplayer, con la storia destinata a proseguire gli eventi raccontati in Halo Infinite.
Non è però garantito che entrambe le componenti vengano rilasciate simultaneamente: potrebbe verificarsi un lancio scaglionato, pratica sempre più comune nell'industria videoludica contemporanea.
L'annuncio di Halo: Campaign Evolved durante i campionati mondiali dedicati alla serie ha già fatto storia per un altro motivo: segna il debutto della saga su PlayStation, un evento epocale considerando che Halo è sempre stato uno degli esclusivi più iconici di Xbox.
Questa apertura verso le piattaforme concorrenti rappresenta un cambio di rotta nella strategia di Microsoft, sempre più orientata verso un approccio multipiattaforma per i propri franchise storici.