Il programma Free Play Days di Xbox torna protagonista questo fine settimana con una selezione che farà sicuramente gola agli abbonati della piattaforma Microsoft.

Quattro titoli sono ora accessibili gratuitamente, e il nome più pesante della lineup è senza dubbio quello di un'esclusiva Activision Blizzard che sta vivendo una stagione particolarmente attiva.

Per chi non lo conoscesse, il Free Play Days è l'iniziativa periodica di Microsoft che permette ai possessori di Xbox di provare gratuitamente una selezione di giochi per un weekend, senza alcun costo aggiuntivo oltre all'abbonamento base.

La lineup completa di questo weekend include Diablo 4, Bassmaster Fishing, Tropico 6 e Worms W.M.D. Un mix interessante che spazia dall'action RPG di Blizzard alla simulazione di pesca, passando per il gestionale politico-satirico di Kalypso e il classico strategico a turni della serie Worms.

Il vero highlight della selezione è ovviamente Diablo 4, la cui presenza nel programma Free Play Days non è casuale: l'inclusione del titolo Blizzard coincide direttamente con il lancio della Season 12, ora attiva su tutte le piattaforme.

Per chi non segue il gioco da vicino, le stagioni di Diablo 4 introducono nuovi contenuti, meccaniche inedite e sfide competitive che rinnovano periodicamente l'esperienza di gioco, incentivando sia i veterani che i nuovi arrivati a immergersi nuovamente nel mondo di Sanctuario.

Un dettaglio pratico importante per i giocatori: Diablo 4 è già disponibile nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate, il che significa che chi si avvicina al gioco tramite il Free Play Days e vuole continuare l'avventura anche dopo il weekend non dovrà necessariamente acquistarlo.

Basterà un abbonamento Game Pass Ultimate per avere accesso continuo, il che abbassa significativamente la barriera d'ingresso per chi è curioso ma non ancora convinto di voler investire nell'acquisto diretto.

Per scaricare i titoli del Free Play Days la procedura è semplice: basta cercare il gioco desiderato sull'Xbox Store e selezionare il pulsante "Installa" o "Prova gratuita" a seconda del titolo.

Microsoft non ha ancora pubblicato i dettagli ufficiali su quali giochi richiedano necessariamente un abbonamento attivo a Xbox Game Pass per essere accessibili, una distinzione che può fare la differenza per i giocatori non abbonati.