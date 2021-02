Giochi a meno di 5€ nelle nuove offerte Voidu!

Il noto store digitale Voidu ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare diversi titoli a prezzi estremamente vantaggiosi. Ad esempio, se amate le avventure grafiche non potete di certo lasciarvi sfuggire LucasArts Adventure Pack, proposto ad appena 2,25€, rispetto agli 8,99€ solitamente richiesti di listino. All’interno della collezione troverete dei veri e proprio capolavori del passato, come Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones and the Last Crusade, LOOM e The Dig.

I fan di Guerre Stellari, invece, saranno sicuramente attirati da Star Wars: The Force Unleashed – Ultimate Sith Edition, proposto a soli 4,20€, action nel quale vestirete i panni dell’apprendista segreto di Darth Vader in una nuova storia ambientata tra Star Wars Episodio II: La Vendetta dei Sith e Star Wars. Episodio IV: Una nuova speranza. Il vostro compito sarà quello di eliminare i maestri Jedi su mondi conosciuti usando il potere della Forza e la vostra abilità con la spada laser.

Cambiamo genere con Dead Space 2, secondo, e per molti migliore, capitolo di una saga horror molto apprezzata che vede nuovamente Isaac Clarke, l’ingegnere sopravvissuto agli orrori della USG Ishimura, affrontare un nuovo e catastrofico incubo nella gigantesca città spaziale conosciuta come “The Sprawl“. Potete portarvi a casa Dead Space 2 al prezzo scontatissimo di 2,50€, rispetto ai 9,99€ di listino.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Voidu e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC a meno di 5 euro tra gli sconti del portale Voidu. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

