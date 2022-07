Gigabyte GeForce RTX 3080: 450 euro di sconto per il Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo di un incredibile offerta inerente alla scheda video Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION OC 10GB, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

La scheda video in questione è la Gigabyte GeForce RTX 3080 VISON OC, proposta a soli 939,99€, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di quasi 450€. A questo prezzo, vi consigliamo di non perdere altro tempo e, nel caso foste interessati, di procedere subito all’acquisto prima che vada esaurita!

Si tratta di una scheda a doppio slot dotata di ben 10 GB di velocissima memoria GDDR6X e che, grazie ai suoi 8.704 CUDA Core è in grado di garantire 27,77 TFPLOPS di potenza computazionale. Per quanto riguarda le capacità in ambito Ray Tracing, troviamo a bordo ben 68 RT Core e 272 Tensor Core. Si tratta della schede ideale per tutti coloro che vogliono giocare in 4K a 60fps a dettagli alti con praticamente tutti i videogiochi in commercio.

Questo specifico modello di Gigabyte presenta un’estetica particolarmente accattivante che riesce a integrarsi alla perfezione in una configurazione basata sulla colorazione bianca. L’efficiente sistema di dissipazione Windforce 3X permette di tenere a bada le temperature, mentre la tecnologia RGB Fusion 2.0 dona un tocco di colore al dispositivo.

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!