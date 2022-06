Far Cry 6 per PS5 a meno di 30 euro su eBay!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di Far Cry 6 a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego su come seguire i suoi passi. I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo.

Far Cry 6 propone un gameplay che non si discosta molto dal resto della serie. Nell’isola di Yara troverete posti di blocco, presidi da assaltare, un corpo militare a difesa di Castillo e dei suoi tirapiedi da dover smantellare, una pletora di missioni che agevolano l’aumento di rango per poter avanzare senza troppi grattacapi e tutte quelle attività che invece danno un po’ di respiro e consentono di comandare a piacimento il ritmo della partita.

Solitamente il videogioco Far Cry 6 viene venduto a 49,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 29,90€, con un risparmio reale di 20€ e uno sconto del 40%. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo sparatutto in prima persona a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.