Echo Dot di 5ª generazione con orologio integrato a un prezzo super! -36%

Anche oggi, lunedì 6 gennaio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa allo smart speaker Echo Dot di 5° generazione con orologio integrato, che attualmente potete portarvi a casa a soli 44,99€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, per un risparmio reale di 25€ e uno sconto del 36%.

Il nuovo Echo Dot di 5° generazione ha un design elegante e rinnovato, nonché un audio migliorato con voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco. Questo smart speaker è anche Climate pledge friendly, poiché è stato progettato considerando la sostenibilità.

Equipaggiato con l’assistente vocale Alexa, lo smart speaker Echo Dot di 5° generazione con orologio integrato è in grado di aiutarvi con le attività quotidiane, dalla fornitura di ricette utili per i pasti alla gestione di accessori compatibili come luci, serrature, prese elettriche e altro. Le possibilità sono illimitate e possono essere ampliate ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che aggiungono nuove funzionalità ad Alexa, come la riproduzione di rumori di pioggia per aiutare a dormire.

Inoltre, lo smart speaker Echo Dot di 5° generazione con orologio integrato vi consente di comunicare con chi vive con voi grazie alla funzione Drop In, che vi permette di effettuare chiamate verso altri dispositivi in un’altra stanza.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.