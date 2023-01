Echo Dot di 5° generazione, smart speaker con Alexa, ora con uno sconto del 33%!

Il gigante dell’e-commerce Amazon ha recentemente introdotto una nuova versione del suo popolare smart speaker Echo Dot, giunto ora alla quinta generazione con interessanti novità. Se ancora non possiedete uno smart speaker con Alexa, questo potrebbe essere il momento ideale per acquistarne uno, visto che il dispositivo è attualmente in offerta con uno sconto del 33%!

Così come le precedenti, la quinta generazione di Echo Dot è dotata di Alexa, l’assistente vocale in grado di aiutarvi con le attività quotidiane, dalla fornitura di ricette per il pranzo e la cena al controllo di lampadine, serrature, prese elettriche e altri dispositivi compatibili con il suo ecosistema. Le funzionalità sono pressoché illimitate e possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole app che consentono di aggiungere nuove capacità ad Alexa, come la riproduzione di suoni di pioggia per favorire il sonno.

Echo Dot di quinta generazione vi permette anche di rimanere in contatto con i vostri familiari in altre stanze, utilizzando la funzione Drop In. Inoltre, rispetto alla generazione precedente, questo smart speaker presenta un design rinnovato e un audio migliorato, con voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni ambiente. Inoltre, è anche Climate Pledge Friendly, in quanto il progetto tiene conto della sostenibilità.

Echo Dot di quinta generazione di solito ha un prezzo di 59,99€, ma oggi può essere acquistato a soli 39,99€, con uno sconto del 33% e un risparmio effettivo di 20€. Un’ottima offerta considerando le caratteristiche del prodotto.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.