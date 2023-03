Un bravo guerriero non è mai solo, ma può sempre contare sul giusto aiuto nel momento del bisogno: durante la vostra avventura in Wo Long Fallen Dynasty potrete assicurarvi alcune importanti alleanze, che starà a voi cercare di coltivare al meglio.

Nelle battaglie potrete infatti occasionalmente riuscire a chiamare in vostro soccorso un rinforzo, corrispondente a uno dei personaggi con cui avrete invocato un giuramento.

Il giuramento è a tutti gli effetti una caratteristica che indicherà anche l’efficacia del rinforzo, potenziabile tramite le Coppe della Cordialità: in questa guida vi spiegheremo come funzionano e come ottenerle.

Dove trovare le Coppe della Cordialità in Wo Long: Fallen Dynasty

Ci sono due metodi molto semplici per riuscire a ottenere le Coppe della Cordialità: il primo, che tendenzialmente sfrutterete durante le vostre partite, è trovare questo oggetto all’interno di un forziere nelle missioni.

Si tratta del metodo più efficace per riuscire a ottenerne in grande quantità: gli elementi dei forzieri non cambieranno mai, neanche se le rigiocherete. Se siete dunque interessati al farming di questo strumento, ripetete sempre una missione con cui vi trovate a vostro agio e ricordatevi dove avete trovato la Coppa.

Il secondo metodo è quello di completare una delle sfide proposte nel menù principale di Wo Long Fallen Dynasty (lo trovate su Amazon): spesso il gioco vi ricompenserà infatti proprio con le Coppe della Cordialità per avere sconfitto uno o più nemici specifici.

Una volta ottenuto il giusto numero di Coppe, dovrete dirigervi al menù del rinforzo che preferite e utilizzarle per aumentare il loro giuramento: questo vi permetterà non solo di aumentare la loro efficacia, ma anche di accedere ad alcuni utili vantaggi.

Un rinforzo con un giuramento di livello 5 vi consentirà infatti di sbloccare in automatico alcuni bonus per il giocatore, mentre il livello 10 vi permetterà addirittura di sbloccare una copia dell’armatura e dell’arma utilizzata da quel personaggio.