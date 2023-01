Disney+: abbonati ora e vedi il film Strange World: Un Mondo Misterioso

Se amate i film Disney, Star Wars o i cinecomic Marvel, allora Disney+ è il servizio di streaming per voi. Con Disney+ avrete accesso a una vasta gamma di film e serie tv appartenenti a questi universi, tra cui alcune esclusive solo disponibili su questa piattaforma.

Inoltre, Disney+ offre anche tutti i contenuti targati Fox, dai film alle serie TV, fornendo una vasta scelta di contenuti per tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti. L’abbonamento mensile a Disney+ costa 8,99€ al mese, ma consigliamo di optare per quello annuale, che costa solo 89,90€, con un risparmio del 15% rispetto all’abbonamento mensile.

In particolare, grazie a Disney+ potrete vedere il film “Strange World: Un Mondo Misterioso“, dove una leggendaria famiglia di esploratori cerca di visitare un’insidiosa terra inesplorata insieme a un gruppo eterogeneo che include un blob dispettoso, un cane a tre zampe e una sfilza di creature fameliche.

Disney+ vi permette di accedere ad un vasto catalogo di film, serie TV, cartoni animati e tanto altro ancora, costantemente in aggiornamento. Oltre ai classici Disney, su Disney+ sono presenti tantissimi altri contenuti per grandi e piccini, a partire dagli splendidi documentati firmati National Geographic, passando ai cinecomic Marvel per finire alla sezione Star, nella quale trovate anche film e serie per adulti, come American Horror Story, Alien, X-Files e molto altro ancora.

Tra le ultime novità, non possiamo che citarvi anche il film “The Menu“, dove una giovane coppia si reca in un esclusivo ristorante su un’isola, dove lo chef ha preparato un sontuoso, quanto costosissimo, menu. Ma appare subito evidente che agli ospiti, oltre alle pietanze, verranno servite scioccanti sorprese.

Ricordiamo che su Disney+ trovate anche tutti i film Disney a poca distanza dalla loro uscita al cinema e, grazie alla funzionalità GroupWatch, potrete visionare i contenuti e commentarli anche mentre vi trovare lontani dai vostri amici e/o cari.

Vi consigliamo assolutamente di abbonarvi a Disney+ per questo e tantissimi altri contenuti di cui innamorarvi! Infine, vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.